Barbara Hannigan est l'invitée de Musique Matin

►07h40 - Culture Eco, par Antoine Pecqueur : Le bilan économique des festivals de l’été, avec Bénédicte Dumeige, directrice de France Festivals

►07h56 - Les Dépêches Notes, par Sofia Anastasio : Dépêches Notes du lundi 2 octobre 2017

►08h05 - L'invitée du jour : Barbara Hannigan

►08h53 - La chronique d'Aliette de Laleu : Marie-Antoinette, une lettre et un peu de musique

Programmation musicale

♫ Benjamin BRITTEN

A Ceremony of Carols op.28 : III. There is no rose

Choeur de jeunes filles de Hanovre, Birgit Bachhuber (harpe), Gudrun Schröfel (direction)

RONDEAU 2015

♫ Joaquin RODRIGO

Concierto de Aranjuez pour guitare et orchestre : II. Adagio

Pepe Romero (guitare), Academy of St Martin in the Fields, Neville Marriner (direction)

PHILIPS 1994

♫ Robert SCHUMANN

Fantaisie en Ut Maj op 17 : II. Mässig durchaus energisch

Gaspard Dehaene (piano)

1001 NOTES 2016

♫ Max BRUCH

Concerto n°1 en sol mineur op.26 : I. Prélude. Allegro moderato

Renaud Capuçon (violon), Orchestre de Paris, Paavo Jarvi (direction)

ERATO 2016

♫ Alban BERG

Suite lyrique : I. Allegretto giovale pour quatuor à cordes

Quatuor Gerhard

HARMONIA MUNDI 2017

♫ Michael HAYDN

Symphonie n°25 en Sol Maj MH 334 : I. Adagio maestoso - Allegro con spirito

Northern Chamber Orchestra, Nicholas Ward (direction)

NAXOS 1995

♫ Frédéric CHOPIN

12 Etudes opus 25 : Etude n°8 en ré b majeur

Jean-Frédéric Neuburger (piano)

DISCAUVERS

♫ Alban BERG

Lulu suite : III. Lied der Lulu

Barbara Hannigan (soprano), Ludwig Orchestra

ALPHA 2017

♫ Hans ABRAHAMSEN

Let me tell you : Partie I : Let me tell you how it was

Barbara Hannigan (soprano), Orchestre symphonique de la radio bavaroise, Andris Nelson (direction)

WINTER and WINTER 2016

♫ Luciano BERIO

Sequenza III

Barbara Hannigan (soprano)

ALPHA 2017