András Schiff et les Solistes de l'Orchestre de Chambre d'Europe en concert à la fondation Louis Vuitton

Au programme aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Les ressources numériques du Musée de la musique

► 08h30 - L'invité du jour : András Schiff

► 08h50 - La chronique de Roselyne Bachelot : La promesse citoyenne de l'Opéra Comique

♫ Programmation musicale

Charlie CHAPLIN

Smile

Stacey Kent, Quatuor Ebène

WARNER CLASSICS

Robert SCHUMANN

Trois Romances op.28 : I. Sehr markirt

Claire Désert

MIRARE

Johann ROSENMULLER

3e leçon pour le Jeudi Saint (II)

Maïlys de Villoutreys, Ausonia

HITASURA

Edouard LALO

Symphonie espagnole en ré mineur op.21 : 4. Rondo

Lorenzo Gatto, Orchestre philharmonique de Liège, Jean-Jacques Kantorow

ALPHA

Dave BRUBECK

Out of Nowhere

MOOSICUS RECORDS

Frédéric CHOPIN

Sonate n°2 en si bémol min op 35 : 4. Finale- Presto

Howard Shelley

INSTITUT FREDERIC CHOPIN

Maurice RAVEL

Daphnis et Chloé : Entre un groupe de jeunes filles costumées en bacchantes - Danse générale (3ème partie)

Choeur de Radio France, Orchestre Philharmonique de Radio France, Myung Whun Chung

DGG

Benjamin BRITTEN

Sacred and Profane op.91 : Saint-Godric’s hymn et I mon waxe wod

Choeur du Trinity College of Cambridge, Richard Marlow

CONIFER

Wolfgang Amadeus MOZART

Quatuor à cordes n°19 en ut majeur K 465 : 2. Andante cantabile

Quatuor Van Kuijk

ALPHA

Francis POULENC

Sextuor : 3. Finale - pour flûte traversière clarinette hautbois cor basson et piano

Paul Meyer, Gilbert Audin, Emmanuel Pahud, François Leleux, Ab Koster, Eric Le Sage

RCA

Marc-Antoine CHARPENTIER

Les Arts Florissans H 487: Scène 5 ”Ô paix si longtemps désirée” (Choeur des Arts et des Guerriers) Ensemble Marguerite Louise, Gaétan Jarry

CHATEAU DE VERSAILLES

Bernardo DE ZALA Y GALDIANO

Sarabande - pour viole de gambe et 2 pianoforte

Elena de Murguia Urreta, Katia et Marielle Labèque

DG

Alma MAHLER

4 Lieder : 1. Licht in der Nacht

Barbara Hannigan, Reinbert de Leeuw

ALPHA