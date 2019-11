Samson François, Bach the minimalist et notre invité, Baptiste Trotignon

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner le disque Passions - Venezia 1600-1750 par les Cris de Paris et Geoffrey Jourdain, sorti le 20 septembre 2019 chez Harmonia Mundi, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Johannes Brahms

Danse hongroise en sol min WoO 1 n°5

Orchestre philharmonique de Vienne

Direction, Claudio Abbado

DGG

Joseph Haydn

Quatuor à cordes n°41 en Ré Majeur op. 50 n°6 HOB III : 49 : 1.Allegro

Quatuor Zaïde

NOMADMUSIC

Antonio Literes

Acis y Galatea : Acis dichoso, ya desvanecido; Viva quien hace (Acte II)

Al Ayre Español

Direction, Eduardo Lopez-Banzo

DEUTSCHE HARMONIA MUNDI

Claude Debussy

Pour le piano : 3.Toccata

Samson François, piano

PATHE MARCONI

Bedrich Smetana

La Fiancée vendue : Danse des comédiens (Acte III)

Quatuor Anches Hantées

Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise n°1 en La Maj BWV 806 : Gigue

Rémi Geniet, piano

MIRARE

Ludwig van Beethoven

Sonate n°8 en Do min op. 13 : "Pathétique"

Hiromi, piano

Anthony Jackson, contrebasse

Simon Phillips, batterie

TELARC

Antonio Caldara

Crucifixus a 16

Les Cris de Paris

Direction, Geoffroy Jourdain

HARMONIA MUNDI

Alessandro Scarlatti

Il giardino di rose : Mentre io godo in dolce oblio (Air de l'Espérance)

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Les Musiciens du Louvre

Direction, Marc Minkowski

DECCA

Nadia Boulanger

Danse espagnole

Olivia Gay, violoncelle

Célia Oneto Bensaid, piano

ILONA RECORDS

Maurice Ravel

Rapsodie espagnole : Feria - version pour orchestre

Orchestre national de Lyon

Direction, Leonard Slatkin

NAXOS

Jean-Sébastien Bach

Suite n°6 en Ré Maj BWV 1012 : 3. Courante

Emmanuelle Bertrand, violoncelle

HARMONIA MUNDI

Georges Brassens

Colombine Quatuor Ebène

Philippe Jaroussky, contre-ténor

Jérôme Ducros, piano

WARNER CLASSICS

John Lennon / Paul McCartney / Baptiste Trotignon _Here there and everywhere_Baptiste Trotignon, piano

SONY MUSIC