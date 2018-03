"Avant tout, envers toi-même sois loyal", l'autobiographie du pianiste Evgeny Kissin

►07h40 - La chronique littéraire, par Elisabeth Philippe : "Au Café existentialiste" de Sarah Bakewell (Albin Michel)

►07h56 - Les Dépêches Notes, par Sofia Anastasio : Dépêches Notes du jeudi 1er mars 2018

►08h05 - L'invité du jour : Evgeny Kissin

►08h53 - La chronique de Christophe Chassol : Chuck Mangione

, © Editions Le Passeur

Programmation musicale

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Concerto pour violon et orchestre n°4 en ré majeur K.218 : I. Allegro

Nikolaj Znaider (direction et violon), London Symphony Orchestra

LSO

♫ Joe GARLAND

In the Mood

Glenn Miller and his orchestra

BDMUSIC

♫ Girolamo FRESCOBALDI

Canzona n°3 - pour flûte à bec soprano et basse continue

Héloïse Gaillard (flûte à bec), Ensemble Amarilis

AMBROISIE

♫ Edouard LALO

Namouna : Rhapsodie n°1 : Valse de la cigarette - pour orchestre

Orchestre National de l'ORTF, Jean Martinon (direction)

DGG

♫ Bela BARTOK

Concerto pour piano n°3 : I. Allegretto

Javier Perianes (piano), Philharmonique de Munich, Pablo Heras-Casado (direction)

HARMONIA MUNDI

♫ Richard STRAUSS

Don Quichotte op 35 : Variation III : La conversation entre le chevalier et l’écuyer

Frank Michael Guthmann (violoncelle), Johannes Luthy (alto), Orchestre Symphonique de la Radio de Baden Baden, François Xavier Roth (direction)

HANSSLER CLASSIC

♫ Frédéric CHOPIN

Sonate n°3 en si min op 58 : IV. Finale

Daniil Trifonov (piano)

DECCA

Programmation musicale de l'invité

♫ Jean-Sébastien BACH

Toccata, adagio et fugue en ut majeur BWV 564 : Fugue

Evgeni Kissin (piano)

RCA

♫ Frédéric CHOPIN

Sonate n°3 en si mineur op.58 : Finale : Presto non tanto

Evgeni Kissin (piano)

RCA

♫ Moshei VAINBERG

Sinfonietta n°1, op. 41, sur des thèmes juifs : I. Allegro Risoluto

Polish National Radio Symphony Orchestra, Gabriel Chmura (direction)

YOUTUBE

♫ Darius MILHAUD

Scaramouche : Brazileira

Evgeni Kissin, Martha Argerich (piano)

RADIO FRANCE

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Quintette en La Maj K 581 : I. Allegro

Quatuor Prazak, Pascal Moragues (clarinette)

PRAGA

♫ Ludwig VAN BEETHOVEN

Sonate n°3 en ut majeur op.2 n°3 : IV. Allegro assai

Evgeni Kissin (piano)

DG