Aux armes et cætera

Au programme aujourd'hui

7h50 – Le « blind test » de l’été : un CD à gagner

En partenariat avec le journal La Croix

Le « blind test » de l’été

Programmation musicale

Django Reinhardt

Echos de France (La Marseillaise)

Django Reinhard, guitare

Saga

Anonyme France XVIIIe siècle

Amphigouri (Improvisation instrumentale) / La Prise de la Bastille

Les Lunaisiens

Alpha

Robert Schumann

Carnaval de Vienne op. 26 : I. Allegro

Claudio Arrau, piano

Philips

Arnaud Marzorati / Claude Joseph Rouget de Lisle

La Marseillaise des locataires par le Rouget du cinquième

La Clique des Lunaisiens

Aparté

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni, Acte I : Riposate vezzose ragazze

Peter Mattei, baryton / Gilles Cachemaille, basse / Carmela Remigio, soprano / Véronique Gens, soprano / Mark Padmore, ténor / Lisa Larsson, soprano / Till Fechner, basse

Solistes de l'Académie européenne de musique d'Aix-en-Provence / Mahler Chamber Orchestra, dir. Daniel Harding

Virgin

Wolfgang Amadeus Mozart

Les Noces de Figaro, Acte I : Se vuol ballare

Lorenzo Regazzo, basse

Concerto Köln, dir. René Jacobs

Harmonia Mundi

Wolfgang Amadeus Mozart

Les Noces de Figaro, Acte III : Sull'aria

Véronique Gens, soprano / Patrizia Ciofi, soprano

Concerto Köln, dir. René Jacobs

Harmonia Mundi

Ludwig van Beethoven

Sept Variations pour piano et violoncelle en mi bémol majeur sur le duo "Bei Männern" de La Flûte Enchantée WoO 46

Martha Argerich, piano / Mischa Maisky, violoncelle

Deutsche Grammophon

Claude Debussy

Préludes, Livre II : XII. Feux d'artifice

Paavali Jumppanen, piano

Ondine

Jean Sibelius

Dix Pièces op. 58 : VIII. Fischerlied

Janne Mertanen, piano

Sony Classical

Jean-Sébastien Bach / Jacques Loussier

Le Clavier bien tempéré, Livre I : Prélude en ut mineur BWV 847

Jacques Loussier Trio

Decca

Mikalajus Konstantinas Ciurlionis

Prélude en ré mineur VL 239 (deuxième version)

Muza Rubackyté, piano

Marco Polo

Joseph Martin Kraus

Pantomime en ré majeur : II. Adagio III. Presto

Orchestre de Chambre Suédois, dir. Petter Sundkvist

Naxos

Joseph Martin Kraus

Miserere en ut mineur : Tibi soli

Julian Pregardien, ténor / La Stagione Frankfurt, dir. Michael Schneider

CPO

Luigi Cherubini

Quatuor à cordes n° 5 en fa majeur : I. Moderato assai

Hausmusik London

CPO

John Dowland

What then is love but mourning

Damien Guillon, haute-contre / Eric Bellocq, luth

Alpha

Henry Purcell

Music for a while

Alfred Deller, haute-contre / Wieland Kuijken, basse de viole / William Christie, clavecin

Harmonia Mundi

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Le Lac des cygnes, Acte I : V. Pas de trois. Intrada

Orchestre du Théâtre Mariinsky, dir. Valery Gergiev

Decca

Maurice Ravel

Tzigane

Ida Haendel, violon / Derek Bampton, piano

Doremi

Eddie Delange / Duke Ellington / Irving Mills

Solitude

Ella Fitzgerald, vocal / Joe Pass, guitare

Pablo Records