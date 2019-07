Astrig Siranossian au Festival Classique au port

Au programme aujourd'hui

Le « best of » de GFMLL

Gustav Mahler

Mouvement de Quatuor avec piano en la mineur Simon Wiener, violon

Arianna Smith, alto

Côme Giraudon, violoncelle

Aurèle Marthan, piano

(Extrait du concert "Générations France Musique, le Live", enregistré le 23 mars 2019).

Programmation musicale

Albert Roussel

A Glorious Day op.48 Musique des gardiens de la Paix

Direction : Désiré Dondeyne

Label : Erato

Antoin Dvorak

Symphonie n°8 en sol Majeur op.88 B.163 (4. Allegro ma non troppo)

Orchestre Philharmonique de Rotterdam

Direction : Yannick Nezet-Seguin

Label : DGG

Serge Prokofiev

10 pièces pour piano op.12 (10. Scherzo)

Lukas Geniusas, piano.

Label : Mirare

Louis Couperin

Fantaisie - pour 5 violes de gambe et basse continue

Mare Nosrtum

Direction : Andrea de Carlo

Label : Ricercar

Gustav Mahler

Mouvement de Quatuor avec piano en la mineur

Simon Wiener, violon

Arianna Smith, alto

Côme Giraudon, violoncelle

Aurèle Marthan, piano.

Lili Boulanger

D’un matin de printemps

Orchestre Philharmonique de la BBC

Direction : Yan Pascal Tortelier

JuleStyne

Everything'scoming up roses (extrait de la comédie musicale Gypsy)

The Boston Pops Orchestra

Direction : John Williams

Label : Sony

Piotr Ilitch Tchaïkovsky

Symphonie n°5 en mi mineur op.64 (3. Valse)

Orchestre National de France

Direction : Kurt Masur

Label : Naïve

Alessandro Scarlatti

Missa defunctorum : Kyrie - pour choeur à 4 voix et basse continue

Odhecaton

Direction : Paolo da Col

Label : Arcana

Marguerite Canal

Sonate pour violon et piano (4. Allegro con brava)

Guillaume Chilemme, violon

Nathanaël Gouin, piano

Label : Maguelone

Nino Rota

La strada - pour orchestre / réduction pour trompette et quintette à cordes

Ensemble Convergences

Romain Leleu, trompette

Label : Aparte

George Friedrich Haendel

Acis and Galatea : Happy we (duo Acis et Galatée + choeur)

Sophie Danema, soprano

Paul Agnew, ténor

Les Arts Florissants

Direction : William Christie

Label : Erato

Fats Waller

Honeysuckle rose

Count Basie & his orchestra,

Teddy Wilson, piano

Lester Young, saxophone

Label : Jazz Archives Recordings