Nino Rota, Philippe Herreweghe, les soeurs Labèque; Antoine Tamestit, invité du jour

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner le dernier CD de Simon Ghraichy "33", répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain.

Sortie CD : Simon Ghraichy 33

Programmation musicale

Joseph Haydn

Concerto n°1 en Ut Maj : 1. Finale : Allegro molto

Marc Coppey, violoncelle et direction

Solistes de Zagreb

AUDITE SCHALLPLATTEN

Nino Rota

Amarcord - arrangement pour orchestre

Orchestre Philharmonique de la Scala de Milan

Direction, Riccardo Chailly

DECCA

Claudio Monteverdi

Vespro della Beata Vergine : Sonate sopra Sancta Maria

Collegium Vocale de Gand

Direction, Philippe Herreweghe

PHI

Joaquin Rodriguo

Concerto madrigal pour 2 guitares et orchestre : Pastoral

Pepe et Angel Romero, guitares

Academy of Saint Martin in the Fields

Direction, Neville Marriner

PHILIPS

Ludwig van Beethoven

Concerto pour piano n°2 en Si bémol Maj op 19 : 3. Rondo

Royal Northern Sinfonia

Lars Vogt, piano et direction

ONDINE

Georg Friedrich Haendel

Concerto grosso en Ré maj op 3 n°6 HWV 317 : 1. Vivace

Solistes baroques de Berlin

Direction, Reinhardt Goebel

HANSSLER CLASSIC

Neil Moret

She's funny that way

Erroll Garner Trio

EDITIONS MILAN MUSIC

Francisco Tarrega

Recuerdos de la Alhambra - arrangement pour piano

Simon Ghraichy, piano

DG

Léo Delibes

Coppélia : Mazurka

Orchestre de l’Opéra de Lyon

Direction, Kent Nagano

ERATO

Maurice Ravel

Le tombeau de Couperin : 1. Prélude - arrangement pour hautbois et orchestre

Albrecht Mayer, hautbois

Orchestre Symphonique de Bamberg

Direction, Jakub Hrusa

DG

Wolfgang Amadeus Mozart

Messe du Couronnement en Ut Maj. KV 317 : Credo

Accentus

Insula Orchestra

Direction, Laurence Equilbey

ERATO

Francis Poulenc

Concerto pour 2 pianos en ré min FP 61 : Larghetto

Katia et Marielle Labèque

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction, Semyon Bychkov

SONY CLASSICAL