Matinale consacrée au Prix France Musique SACEM de la musique de film 2017

►07h40 - La chronique de Christian Merlin : l'Orchestre de Paris il y a 50 ans : une affaire de cor

►07h56 - Les Dépêches Notes par Sofia Anastasio : Dépêches notes du vendredi 27 octobre

►08h05 - Les invités du jour : Anne Dudley au téléphone, Marie-Jeanne Serero et Thierry Jousse

►08h53 - La chronique de Roselyne Bachelot : la voix et la politique

Programmation musicale

♫ Camille Saint-Saëns

Concerto pour violoncelle n°1 en la mineur op. 33 : III. Molto Allegro

Camille Thomas, violoncelle

Orchestre National de Lille, Alexandre Bloch (direction)

DGG

♫ Jacques Offenbach

Les Contes d’Hoffmann : Acte III - « Barcarolle »

Camille Thomas, violoncelle

Orchestre National de Lille, Alexandre Bloch (direction)

DGG

♫ Georg Friedrich Haendel

Amadis de Gaule : " Sussurrate, onde vezzose" (Murmurez, ondes délicieuses)

Philippe Jaroussky, contreténor

Artaserse

ERATO

♫ Jean Sibelius

Romance en Ré bémol Majeur : Andantino

Leif Ove Andsnes, piano

SONY

♫ Benny Andersson

Thank you for the music

Benny Andersson, piano

DGG

♫ Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n°12 en Mi bémol Majeur op 127 : IV. Finale

Quatuor Hermès

NASCOR

♫ Franz Liszt

Méphisto valse n°1 S 110 n°2 (Danse à l’auberge du village)

Orchestre de Paris, Georg Solti (direction)

DECCA

Programmation musicale des invités

♫ Dimitri Chostakovitch

La nouvelle Babylone op 18

Orchestre symphonique de la radio de Berlin, James Judd (direction)

CAPPRICIO

♫ Marie-Jeanne Serero

Bande originale du film "Anton Tchekhov 1890"

Enregistrement Radio France 2016

♫ Igor Stravinsky

L’oiseau de feu : Disparition du palais et des sortilèges de Kachtcheï, animation des chevaliers pétrifiés, allégresse générale

Orchestre philharmonique de New York, Pierre Boulez (direction)

CBS