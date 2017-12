Angelin Preljocaj fait danser rêve et réalité dans "La Fresque" jusqu'au 22 décembre au Théâtre National de Chaillot

►07h40 - Culture Eco, par Antoine Pecqueur : Françoise Nyssen et Jean-Michel Blanquer détaillent leur action commune pour la musique

►07h56 - Les Dépêches Notes, Sofia Anastasio : Dépêches Notes du lundi 11 décembre 2017

►08h05 - L'invité du jour : Angelin Preljocaj

►08h53 - La chronique d'Aliette de Laleu : D'où vient le chant des sirènes ?

Programmation Musicale

♫ Benjamin BRITTEN

A Ceremony of Carols : Balulalow et As dew in Aprille

Choeur du Trinity College de Cambridge, Richard Marlow, Frances Kelly

CONIFER

♫ Ludwig VAN BEETHOVEN

Symphonie n°7 en la majeur op.92 : II. Allegretto

Orchestre Philharmonique de Vienne, Carlos Kleiber (direction)

BBC LEGENDS 2008

♫ Felix BLUMENFELD

Etude pour la main gauche en la bémol majeur, opus 36

Nelson Goerner (piano)

CASCAVELLE 2002

♫ Ambroise THOMAS

Mignon : Ouverture

Orchestre Symphonique de Boston, Seiji Ozawa (direction)

DGG

♫ Gustav MAHLER

Symphonie n°3 en ré mineur : V. Lustig im Tempo und keck im Ausdruck

Choeur de jeunes et de femmes, Orchestre symphonique de la ville de Birmingham, Simon Rattle (direction)

WARNER CLASSICS

♫ Marc Antoine CHARPENTIER

A la venue de Noël

Maîtrise de Radio France, Sofi Jeannin, Musiciens de Saint Julien, François Lazarevitch (direction)

ALPHA 2016

♫ Georges BIZET

Carmen : Acte 1 - Avec la garde montante

La Lauzeta, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson (direction)

EMI

Programmation musicale de l'invité

♫ Igor STRAVINSKY

Le Sacre du Printemps : Le sacrifice (2e tableau)

Interprètes : Orchestre de Paris, Daniel Barenboïm (direction)

ERATO

♫ Piotr Ilitch TCHAIKOVSKY

Le Lac des cygnes : Acte I n°9 : Finale

Orchestre Philharmonique de Bergen, Neeme Jarvi (direction)

CHANDOS

♫ Gustav MAHLER

Symphonie n°2 en ut min (Résurrection) : II. Andante moderato

Orchestre Philharmonique de Munich, Valery Gergiev (direction)

MUNCHER PHILHARMONIKER

♫ Nicolas GODIN

La Fresque

YOUTUBE

♫ Karlheinz STOCKHAUSEN

Helikopter-streichquartett

Quatuor Arditti

DISQUES MONTAIGNE 1999