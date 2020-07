Aline Sam-Giao et Loïc Lachenal: la reprise de l'Auditorium-Orchestre de Lyon et de l'Opéra de Rouen Normandie

À l'occasion de la journée "Le Marathon des Orchestres" organisée par France Musique, Aline Sam-Giao et Loïc Lachenal reviennent sur la reprise de l'Auditorium-Orchestre national de Lyon et de l'Opéra de Rouen au sortir du confinement, et sur leurs engagements au sein des Forces Musicales.

Aline Sam-Giao et Loïc Lachenal, © Manuel Braun et Marion Kerno