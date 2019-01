Alexandre Bloch et l'Orchestre National de Lille s'embarquent dans l'intégrale des Symphonies de Mahler !

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Antonio VIVALDI

Concerto pour cordes en ré mineur op.54 n°1 RV 129 (Madrigalesco)

Le Consort, Justin Taylor

B RECORDS 2018

Modest MOUSSORGSKY / Maurice RAVEL

Les Tableaux d’une exposition : XI. Limoges, le marché. La grande nouvelle

London Symphony Orchestra, Gianandrea Noseda

LSO 2018

Ray PARKER / Jim MORGAN / Tom SZCZESNIAK

Les aventures de Tintin (générique)

WARNER MUSIC FRANCE

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavecin n°5 en fa mineur BWV 1056 : Largo Edouard Ferlet

MELISSE

Franz SCHUBERT / Franz LISZT

Ave Maria S 558 n°12

Lang Lang, piano

SONY CLASSICAL 2017

Aram KHATCHATOURIAN

Mascarade : Valse

Orchestre philharmonique de Radio France, Neeme Jarvi

VIRGIN 2004

Henry PURCELL

King Arthur : Passacaglia : How happy the lover et In vain are our grace

Vox Luminis, Lionel Meunier

ALPHA 2018

Wolfgang Amadeus MOZART

Sonate n°10 en Ut Maj K 330 : 3. Allegretto

Glenn Gould

SONY 1958

Ludwig VAN BEETHOVEN

Ruines d’Athènes op.113 : Marche turque

Orchestre philharmonique de Berlin, Claudio Abbado

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Georges BIZET

Symphonie n°1 en ut majeur : 4. Final : Allegro vivace

Orchestre national de l’ORTF, Jean Martinon

DG 1972