Airelle Besson, artiste associée à la Cité Musicale à Metz

La cité musicale de Metz a choisi pour cette nouvelle saison 2020-2021, d'avoir les cuivres comme fil rouge ! Qui de mieux qu'Airelle Besson en tant qu'artiste associée, pour porter ce projet ? A cette occasion, elle donnera de nombreux concerts durant l'année, accompagnée d'autres artistes jazz.

Au programme aujourd'hui

8h15 : Le tube de l'été de Victor Hugo Victor Hugo Villena

: par Charlotte Landru-Chandès 8h50 : L'invité du jour : Airelle Besson

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Choral BWV 712 : In dich hab' ich gehoffet Herr

Kit Armstrong, piano

SONY CLASSICAL

Johannes Brahms

Symphonie n°4 en Mi min op 98 : 3. Allegro giocoso

Les Dissonances

Direction, David Grimal

DISSONANCES RECORDS

Concha Buika

Triunfo

ATLANTIC

Jean-Sébastien Bach

Sonate en Ut min BWV 1017 : Largo

Victor Hugo Villena, bandonéon

Sabrina Condello, violon

MIRARE

Igor Stravinsky

Concerto pour violon en Ré Maj : 1. Toccata

Hilary Hahn, violon

Academy of st Martin in the fields

Direction, Neville Marriner

SONY

Georg Friedrich Haendel

Catone in Utica HWV A7 : Quando piomba improvvisa saetta (Acte III)

Le Concert de l’Hostel Dieu

Giuseppina Bridelli, mezzo-soprano

Franck Emmanuel Comte, direction

ARCANA

Benoit Menut

L'oiseau Didariel (Etude-statue n°5) - pour piano

Romain David, piano

HARMONIA MUNDI

Ludwig van Beethoven

6 Variations pour piano en Fa Maj sur un thème original op 34 : Variation n°3

Selim Mazari, piano

MIRARE

Airelle Besson / Nelson Veras

Neige

Airelle Besson, trompette

Nelson Veras, guitare

NAIVE

Airelle Besson

Candy parties

Isabel Sörling, voix

Airelle Besson, trompette

Benjamin Moussay, piano

Fabrice Moreau, batterie

NAIVE