A la recherche de Giacinto Scelsi avec le réalisateur Sebastiano d'Ayala Valva

Au programme aujourd'hui

07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Connaissez-vous le "Crazy violonist" de l'Opéra de Naples ?

08h30 - L'invité du jour : Sebastiano d'Ayala Valva

08h50 - La chronique de Guillaume Tion : C'est mioche ! #16: Le flux et le refus

Programmation musicale

Jean-Sébastien BACH

Concerto en La Maj BWV 1055 : Allegro - pour hautbois d'amour cordes et basse continue

Ensemble Café Zimmermann Céline Frisch, Pablo Valetti

ALPHA

Gabriel PIERNE

Trio op. 45 : 2nd mvt : Allegretto scherzando

Trio Wanderer

HARMONIA MUNDI

Domenico SCARLATTI

Sonate pour clavecin en ré min K 141 L 422

Jean Rondeau

ERATO

Claude ARRIEU

Sonatine pour flûte traversière et piano : 1. Allegro moderato

Aline Piboule, Jocelyn Aubrun

ARTALINNA

Felix MENDELSSOHN

Trio n°2 en ut min op 66 : 3. Scherzo

Leonidas Kavakos, Patrick Demenga, Enrico Pace

SONY CLASSICAL

Piotr Ilitch TCHAIKOVSKY

Casse-noisette : Acte I Sc 2 : Marche

Ambrosian Singers, Philharmonia Orchestra, Michael Tilson Thomas

CBS

Kurt WEILL

Marie Galante : Youkali

Marion Rampal, Raphaël Imbert, Quatuor Manfred

HARMONIA MUNDI

Frédéric CHOPIN

Mazurka pour piano n°38 en fa dièse min op 59 n°3

Eduardo Torbianelli

GLOSSA

Sidney BECHET

Egyptian fantasy

Vincent Peirani, Emile Parisien

ACT MUSIC & VISION

JUAN BAUTISTA PLAZA

El currucha

Vincenzo Capezzuto, Luciena Mancini, L’Apreggiata, Christina Pluhar

VIRGIN CLASSICS

Archive du jour : Franck Sinatra

à réécouter événement Réécoutez la journée spéciale Frank Sinatra

Frank SINATRA (arr. Nelson Riddle)

All or nothing at all

REPRISE RECORDS

Heitor VILLA-LOBOS

A prole do bebê suite n°1 W 140 : O Polichinelo

Arthur Rubinstein

RCA

Jean SIBELIUS

6 impromptus op 5 : 5. Impromptu en si min op 5 n°5

Leif Ove Andsnes

SONY

Charles KOECHLIN

Sonate pour basson et piano op 71 : 3. Final. Allegro, vigoureusement et rudement rythmé

Simon Zaoui, Julien Hardy

KLARTHE

Henry PURCELL

Welcome to all the pleasures Z 339 : Here the deities approve (Air de contre-ténor) Tim Mead, Les Musiciens de Saint-Julien, François Lazarevitch

ALPHA

Jacques OFFENBACH

Les contes d'Hoffmann : Allons courage et confiance (Acte I) Air d'Hoffmann

Rolando Villazon, Orchestre de la Radio de Munich, Michel Plasson

VIRGIN