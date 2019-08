A la découverte de l'Académie musicale Chigiana de Sienne

7H50 : Le « blind test » de l’été

Pour gagner le disque de Renaud Capuçon et de David Fray, cliquez sur "contactez-nous"et laissez vos nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Felix Mendelssohn

Symphonie n°4 en La Maj op 90 (Italienne) : Allegro vivace

Orchestre symphonique de Londres – Claudio Abbado

Enrique Granados

Tonados en un estilo antiguo : La Maja de Goya

Eliot Fisk, guitare

Joseph Haydn

Trio en Sol Maj : 25 pour violon violoncelle et piano : 3. Rondo all ongarese : presto

Pablo Casals, violoncelle – Jacques Thibaud, violon – Alfred Cortot, piano

Ottorino Respighi

Les fontaines de Rome : la Fontaine de Valle Giulia à l’aube

Orchestre de l’Académie Saint Cécile de Rome – Daniele Gatti

Niccolo Paganini Concerto pour violon et orchestre n°2 en si min op 7 : La Campanella : 3. Rondo

Salvatore Accordo (violon) – Orchestre Philharmonique de Londres – Charles Dutoit, dir.

Ennio Morricone

anone inverso primo

Orchestre de l’Académie musicale italienne – Ennio Morricone, dir.

Antonio Vivaldi

Tito Manlio RV 738 : Di verde ulivo (Acte I sc 10) Air de Vitelia

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano – Sol Gabetta, violoncelle – Cappella Gabetta

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n°5 en La Maj op 18 n°5 : 1er mouvement Allegro

Tokyo String Quartet

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour 2 pianos en Ré Maj KV 448 : Allegro con spirito

Thomas Enhco, piano – Vasslinea Serafimova, marimba

César Franck

Quatuor à cordes en Ré Maj : 2. Scherzo

Quatuor Zaïde

Philip Glass Etude n°6

Vikingur Olafsson, piano

Reynaldo Hahn

Sonate pour violon et piano en Ut Maj : 2. Véloce

Gabriel Tchalik, violon – Dania Tchalik, piano

Henry Purcell

Didon et Enée (extraits de l'acte III)

Musicaeterna – The New Siberian Singrs – Teodor Currentzis, dir.

Francis Poulenc

Sextuor : Allegro vivace

Quintette Moraguès – Emmanuel Strosser, piano

Maurice Ravel

Pavane pour une infante défunte

Aurèle Marthan, piano

Johann Sebastian Bach

Sonate pour violon et piano n°6 en Sol Maj BWV 1019 : 5. Allegro

Renaud Capuçon, violon – David Fray, piano

L'Académie musicale Chigiana de Sienne (crédits : Jean-Baptiste Urbain)