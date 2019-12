Vivaldi, Henri Salvador et Victor-Julien Laferrière, l'invité du jour

Au programme aujourd'hui

7h45 – Classique info de Sofia Anastasio.

7h50 – Le jeu musical : Gagnez le disque "Best of Leonard Bernstein", sorti en août 2018 chez Sony (2 CDs)

Gagnez le disque "Best of Leonard Bernstein", sorti en août 2018 chez Sony (2 CDs) 8h15 - La chronique Musique connectée de Suzanne Gervais :

8h30 – L'invité du jour : Victor-Julien Laferrière

Le jeu musical

Pour gagner le disque "Best of Leonard Bernstein", sorti en août 2018 chez Sony (2 CDs), répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Antonio Vivaldi

Concerto pour violon en Fa Maj op 8 n°3 (L’automne) - 3. Allegro

Viktoria Mullova, violon

Orchestre de Chambre d’Europe

Dir. Claudio Abbado

PHILIPS

Maurice Ravel

Pavane pour une infante défunte

Anima Eterna

Dir. Jos Van Immerseel

ZIG ZAG TERRITOIRES

Cora Vaucaire

La Complainte de la Butte

EPM RECORDS

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Les Saisons : Juin (Barcarolle)

Brigitte Engerer, piano

PHILIPS

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n°1 en Mi bémol Maj. KV 14 - 3. Presto

Orchestre baroque de Fribourg

Dir. Gottfried von der Goltz

APARTE

Sherman Brothers

Chem cheminée

Jeanne Cherhal

MERCURY

Claude Debussy

Trio avec piano en Sol Maj L 5 : 4. Finale. Appassionato

Trio Atanassov

PARATY