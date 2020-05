Musique matin à la maison : Hommage à Gabriel Bacquier avec Richard Martet et Françoise Monteil

Musique Matin est de retour tous les jours de 8h à 9h, pour une heure de Matinale produite à la maison avec différentes chroniques, une interview avec un musicien, des nouveautés discographiques, un focus sur les spectacles disponibles en ligne et toute l'actualité de la vie musicale.

Au programme aujourd'hui

8h15 : Jamais seul avec... Françoise Monteil

8h30 : La chronique de Suzanne Gervais : Formation musicale à la maison : le coup de pouce des éditions Henry-Lemoine

8h45 : Classique info de Sofia Anastasio

8h50 : Interview avec Richard Martet, en mémoire de Gabriel Bacquier

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus MOZART

Fin ch'han dal vino (Acte I)

Gabriel Bacquier (Don Juan), Orchestre lyrique de l’ORTF, Jésus Etcheverry (dir.)

DECCA

Erik SATIE

Jack in the box : 1. Prélude

Michel Legrand

ERATO

à lire aussi article Mort de Gabriel Bacquier, l'un des plus grands barytons français

Frank SINATRA

Makin' whoopee

WAGRAM MUSIC

Jean-Philippe RAMEAU

Zoroastre : Ouverture

Les Arts Florissants / William Christie (dir.)

ERATO

Nina SIMONE

The human touch

RCA

à réécouter émission Musique matin Musique matin à la maison avec Sébastien Daucé et Marianne Vourch

Ludwig van BEETHOVEN

Sonate pour piano n°12 en La bémol Maj op 26 : 2. Scherzo.

Nicholas Angelich

MIRARE

Johann Jakob FROBERGER

Canzona

Benjamin Alard

HARMONIA MUNDI

Charles TRENET

A la porte du garage

Gabriel Bacquier

READER’S DIGEST

Jacques OFFENBACH

La Périchole C'est lui c'est notre vice-roi (Acte I)

Gabriel Bacquier, Orchestre et choeur du Capitole de Toulouse - Michel Plasson (dir.) EMI

Camille SAINT-SAËNS

Trio n°2 en mi min op 92 : 3. Andante con moto

Trio Wanderer

HARMONIA MUNDI

Sergueï RACHMANINOV9 Études-Tableaux pour piano op 39 : 9. Etude en Ré Maj

Alberto Ferro

MUSO

Giacomo PUCCINI

Tosca (Acte I) : Duo de Scarpia et Spoletta - Trois sbires et une chaise de poste

Gabriel Bacquier / Jane Rhodes / Choeur et Orchestre de l'Opéra de Paris / Manuel Rosenthal

VEG