En direct de la 36e édition du Festival Musica

Au programme aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : La campagne vidéo du Centre de documentation de la musique contemporaine

► 08h30 - Les invités du jour : Léo Warynski, Antoine Gindt, Minh-Tâm Nguyen Nguyen, Marie Linden et Jean-Dominique Marco

► 08h50 - La chronique de Roselyne Bachelot : Une histoire de manipulation mentale à l'Opéra Guru de Laurent Petitgirard

♫ Programmation musicale

Claude DEBUSSY

Les Roses L 13

Julie Fuchs, Alphonse Cemin

APARTE

Johannes BRAHMS

Concerto pour piano n°2 en si bémol majeur op.83 : IV. Allegretto grazioso

Adam Laloum, Orchestre symphonique de la radio de Berlin, Kazuki Yamada

SONY

Joshua REDMAN

Unanimity

Joshua Redman, Ron Miles, Scott Colley, Brian Blade

NONESUCH RECORDS

Edward ELGAR

Sospiri op.70

Sol Gabetta, Orchestre symphonique de la radio danoise, Mario Venzago

SONY

Pierre JODLOWSKI

Holon(s)

Percussions de Strasbourg, Katharina Muschiol

LABEL

Pierre JODLOWSKI

Pulse

Percussions de Strasbourg

LABEL

Colin MOULDING

Making plans for nigel

Nouvelle Vague, Camille

PEACEFROG

Steve REICH

Mad rush

Thibault Cauvin, Adélaïde Ferrière

SONY

Maurice RAVEL

Concerto en sol majeur : 1. Allegramente

Anne Queffélec, Orchestre philharmonique de Strasbourg, Alain Lombard

ERATO

Frank ZAPPA

200 Motels - BO : Mystery roach

The Mothers of Invention, Royal Philharmonic Orchestra, The Top Score Singers, Elgar Howarth

RCD

Yaël NAIM

Wanted you back

Yael Naïm et Les Métaboles

YOUTUBE

Eric WHITACRE

Sleep

Les Métaboles, Léo Warynski

NOMAD MUSIC