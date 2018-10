16 des 555 sonates de Scarlatti par Jean Rondeau

Au programme aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : « Living the Classical Life » : une galerie de portraits de musiciens sur internet

► 08h30 - L'invité du jour : Jean Rondeau

► 08h50 - La chronique de Guillaume Tion : Devoirs de Toussaint

♫ Programmation musicale

Jean-Sébastien BACH

Concerto en ré mineur BWV 1043

Petra Müllejans, Gottfried von der Goltz, Orchestre Baroque de Fribourg

HARMONIA MUNDI

Franz SCHUBERT

Sonate pour piano n°19 en ut mineur D 958 : 3. Menuetto. Allegro

Alexander Lonquich

ALPHA

Gabriel FAURE

Pavane en fa dièse min op 50

Choeur de l'Orchestre de Paris, Orchestre de Paris, Paavo Jarvi

VIRGIN CLASSICS

Joseph HAYDN

Quatuor à cordes en sol majeur op.77/1 : 3. Menuetto

Consone Quartet

AMBRONAY

Gioachino ROSSINI

Les soirées musicales : 8. La Danza

Joyce di Donato, Antonio Pappano

ERATO

Claude DEBUSSY

Images pour orchestre : II. Ibéria - 3. Le matin d’un jour de fête

Orchestre National de France, Emmanuel Krivine

ERATO

Vincent SCOTTO / Henri CHRISTINE

La petite tonkinoise

Joséphine Baker

BDMUSIC

André CAMPRA

L’Europe galante : Seconde Chaconne en Rondeau (3e entrée)

Les Nouveaux Caractères, Sébastien d’Hérin

CHÂTEAU DE VERSAILLES SPECTACLES

Eric BIBB

Gathering of the tribes

LABEL

Wolfgang Amadeus MOZART

Concerto en la majeur K 622 : 3. Rondo

Jack Brymer, Orchestre symphonique de Londres, Colin Davis

PHILIPS

Henry PURCELL

Come ye sons of art away Z 323 : 5. Strike the viol touch the lute

Tim Mead, Les Musiciens de Saint Julien, François Lazarevitch

ALPHA

Claude DEBUSSY

Children's corner : 1. Doctor gradus and Parnassum

Samson François

PATHE MARCONI