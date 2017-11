Thomas Ospital, organiste

► 7h20 : La nouveauté discographique de la semaine.

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec Séverine Garnier fondatrice du blog "classique mais pas has been".

► 7h40 : La chronique de Thierry Hilleriteau en partenariat avec « La Vie »

►7h50 : Le jeu du week-end, par Lucie Pierron

A gagner ce matin le coffret "Luciano Pavarotti, le ténor du siècle" paru le 1er septembre (DECCA).

► 7h57 : le chiffre de la semaine par Antoine Pecqueur.

► 8h00 : L’invité du jour

► 8h35 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

♫ Programmation musicale

♫ York Bowen

Ouverture fantaisie op. 115

Orchestre national de la BBC du Pays de Galles

Direction : Rumon Gamba

♫ Piotr Ilitch Tchaïkovski

Symphonie n°5 en mi mineur op. 64 (3. Valse)

Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg

Direction : Yuri Temirkanov.

♫ William Byrd

Gaillard (Ph. Tregian MB 60)

Skip Sempé, clavecin.

♫ Franz Liszt

Totentanz S. 525 (version pour piano seul)

Nathanaël Gouin, piano.

♫ Wolfgang Amadeus Mozart_

Requiem (Lux aeterna)_

Christine Schäfer, soprano

Chœur Arnold Schoenberg

Concentus Musicus Wien, Nikolaus Harnoncourt, dir.

♫ Henri Purcell (arr. François Saint-Yves)

Didon et Enée (air de Didon « When I am laid on earth »)

Henri Demarquette, violoncelle

Ensemble Sequenza 9.3

Direction : Catherine Simonpietri

♫ Pablo de Sarasate

Fantaisie de concert sur Carmen op. 25 d'après Bizet (5. Chanson bohème)

Patrice Fontanarosa, violon

Orchestre national de Lyon

Direction : Emmanuel Krivine

♫ Paolo Tosti

Marechiare

Luciano Pavarotti, ténor

National Philharmonia Orchestra

Direction : Giancarlo Chiaramello

♫ Franz Liszt

Fantaisie & Fugue sur le choral « Ad nos, ad salutarem undam » (3. Fugue)

Thomas Ospital, orgue.

♫ Franz Liszt

Consolation IV

Thomas Ospital, orgue.

♫ Maurice Ravel

La Valse (extrait)

Orchestre philharmonique de New York

Direction : Pierre Boulez.

♫ Franz Liszt (trans. Louis Robilliard)

Orphée

Thomas Ospital, orgue.

♫ Elliott Carter

Pocahontas Suite (Ouverture - John Smith et Rolfe perdus dans la forêt de Virgine)

Orchestre de la Radio de Zurich

Direction : Jacques Monod.

♫ Georg Friedrich Haendel

Faramondo (Acte II, sc. 8, air de Clotilde « Comabttuta da due venti »)

Sophie Karthäuser, soprano

I Barocchisti

Direction : Diego Fasolis

♫ Anton Dvorak

Symphonie n° 9 en mi mineur op. 95 « Nouveau Monde » (4. Allegro con fuoco)

Orchestre philharmonique de Vienne

Direction : Lorin Maazel