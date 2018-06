Sylvia Kahan, musicologue, invitée de Clément Rochefort

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec Joël Nicod, direction le sud !

Les Festivals de musique en Corse.

► 7h40 : Coup de coeur de Thierry Hilleriteau.

►7h50 : Coup de coeur de Lucie Pierron

► 7h57 : Le chiffre de la semaine par Antoine Pecqueur

► 8h00 : L’invité du jour

► 8h35 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

Programmation musicale

Mathieu Lamboley

Bonne pomme (générique).

Pierre Attaignant

Branle gay « Que je chatoulle ta fossette » & branles gays.

Ensemble Doulce Mémoire,

Denis Raisin Dadre, flûte & direction.

Max d’Ollone

L’été.

Gabrielle Philiponet, soprano,

Chœur de la radio flamande,

Orchestre philharmonique de Bruxelles,

Direction : Hervé Niquet

Jean-Philippe Rameau

Castor et Pollux (Acte II, sc. 1, chœur des spartiates « Que tout gémisse »).

Ensemble Pygmalion,

Direction : Raphaël Pichon

Harold Lopez Nussa

Una tarde cualquiera en Paris (to Bebo Valdes).

Harold Lopez Nussa, piano,

Gaston Joya, contrebasse,

Ruy Adrian Lopez-Nussa, percussions.

Déodat de Séverac

En vacances, Livre I (Où l'on entend une vieille boîte à musique).

Anne Queffélec, piano.

Henri Tomasi

Divertimento Corsica (4. La foire du Niolo).

Trio d’anches Hambourg

German strings,

Direction : Olivier Tardy

Olivier Messiaen

Turangalîla-Symphonie (5. Joie du sang des étoiles).

Yvonne Loriod, piano,

Jeanne Loriod, ondes Martenot,

Orchestre de l’Opéra Bastille,

Direction : Myung-Whun Chung

Claude Bolling

A la française.

Claude Bolling, piano,

Max Hediguer, contrebasse,

Marcel Sabiani, batterie.

Paul Simon

Diamonds on the soles of her shoes

Francis Poulenc

Concerto en ré min FP 61 (3. Allegro molto).

Pascal Rogé & Sylviane Deferne, pianos,

Philharmonia Orchestra

Direction : Charles Dutoit.

Gabriel Fauré

5 mélodies de Venise op. 58 (1. Mandoline).

Hugues Cuénod, ténor,

Martin Isepp, piano.

Maurice Ravel

Pavane pour une infante défunte Bertrand Chamayou, piano

Igor Stravinsky

Renard (« Ah, canaille, que les bêtes te mettent en morceaux). Ian Caley & Vsevolod Grivnov, ténors,

Laurent Naouri & Maxime Mikhailov, basses,

Solistes de l’Orchestre de l’Opéra de Paris,

Direction : James Conlon

Gabriel Fauré

La bonne chanson op. 61 (3. La lune blanche luit dans les bois).

Peter Pears, ténor,

Benjamin Britten, piano.

Charlie Haden

First song (for Ruth).

Stan Getz, saxophone ténor,

Kenny Barron, piano.

Maurice Ravel

Quatuor à cordes en Fa Majeur (2. Assez vif - Très rythmé).

Quatuor Modigliani.