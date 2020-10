Sofi Jeannin, Bertrand Chamayou, Tony Williams, Jours de gloire

Au programme aujourd'hui !

7h45 : Musique et croissant

Le choix musical du pianiste Bertrand Chamayou à l'occasion de la sortie de son dernier disque "Good night !" paru chez Erato le 9 octobre 2020.

7h55 : Jeu concours

8h : Battements de chœur par Marc Olivier Dupin

8h15 : Le reportage de Marie Gicquel

8h30 : L'invitée

8h50 : La chronique de Christophe Chassol

Programmation musicale

Franz Schubert

Sonate en ut mineur D.958 : 3. Menuetto

Adam Laloum, piano

CD Harmonia Mundi

Joaquin Rodrigo

Concierto de Aranjuez : 2. Adagio

Thibaut Garcia, guitare

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Direction : Ben Glassberg

CD Warner Classics

Maurice Delage

4 poèmes hindous (2. Lahore)

Sabine Devieilhe, soprano

Les Siècles

Direction : François-Xavier Roth

CD ERATO

Samuel Barber

4 Songs op 13 (2. The secrets of the old) Adèle Charvet, mezzo-soprano

Susan Manoff, piano

CD Alpha

Piotr I. Tchaikovsky

Concerto pour piano n°1 en si bémol mineur op.23 (2. Andantino semplice)

Beatrice Rana, piano

Orchestre de l’Académie Nationale de Sainte-Cécile

Direction : Antonio Pappano

CD Warner Classics

Edith Piaf / arr. Manuel Doutrelant, Thierry Escaich

La Foule

Romain Leleu, trompette

Thierry Escaich, piano

CD Aparte

Heinrich August Marschner

Der Vampyr : Ouverture

Orchestre de la radio de Cologne

Direction : Helmuth Froschauer

CD Capriccio

Camille Saint-Saëns

El Desdichadon

Marie Perbost et Philippe Jaroussky

(extrait du concert donné le 17 octobre 2020 à l’Opéra comique et diffusé sur France das le cadre de la soirée opéra présentée par Judith chaine)

Henry Purcell

Sound the trumpet

Maîtrise de Radio France

Pauline Marchand

Trois choses

Maîtrise de Radio France