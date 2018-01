Raphaël Pichon, chef d'orchestre, invité de Clément Rochefort

► 7h20 : La nouveauté discographique de la semaine.

► 7h30 : Le Tour de France des régions, direction le sud avec Joël Nicod.

Musique de chambre dimanche 28 janvier (demain) à 11h, Chapelle du Méjan, Arles…

► 7h40 : La chronique de Thierry Hilleriteau eLa Vie

►7h50 : Le jeu du week-end, par Lucie Pierron.

A gagner ce matin un exemplaire du dernier disque de Louis-Noël Bestion de Camboulas consacré au compositeur Jean-Philippe Rameau.

► 7h57 : Le chiffre de la semaine par Antoine Pecqueur.

► 8h00 : L’invité du jour

► 8h35 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

♫ Programmation musicale

♫ Anton Dvorak

Sextuor à cordes op. 48 (1. Allegro moderato)

Quatuor Jerusalem

Veronika Hagen, alto

Gary Hoffman, violoncelle.

♫ Edvard Grieg

6 petites pièces lyriques op. 43 (6. Au printemps)

Alice Sara Ott, piano.

♫ Nicolas Clérambault

Le Jaloux (airs « Dieu des amants prens ma deffence », « Amour venge toy, venge moy », « Revien printems »)

Reinoud van Mechelen, A nocte temporis.

♫ Alberto Ginestera

Estancia op 8a (Los trabajadores agricolas)

Orchestre Simon Boliva du Venezuela

Direction : Gustavo Dudamel

♫ Johannes Brahms

Trio pour violon cor et piano en Mi bémol Majeur op. 40 (Finale)

Renaud Capuçon, violon

David Guerrier, cor

Nicholas Angelich, piano.

♫ Frederick Loewe

My fair lady (« I could have danced all night »)

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Ensemble Contraste.

♫ Hans Pfitzner

Concerto pour violoncelle n°2 en la mineur op. 52 (2. Nicht zu schnell)

Alban Gerhardt, violoncelle

Orchestre symphonique de la Radio de Berlin

Direction : Sebastian Weigle

♫ François Rebel et François Francoeur

Suite de Symphonie (1. Prélude et Rondeau)

Les Surprises

Direction : Louis-Noël Bestion de Camboulas

♫ Johannes Bach

Missa brevis en sol mineur BWV 235 (Cum sancto spiritu)

Ensemble Pygmalion

Direction : Raphaël Pichon

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 199 « Mein Herze schwimmt im Blut » (air « Tief gebückt und voller Reue »)

Lorraine Hunt, mezzo-soprano

Orchestre Emmanuel Music

Direction : Craig Smith

♫ Jean-Philippe Rameau

Dardanus (Acte IV, sc. 4, air d’Anténor « Voici les tristes lieux. Monstre affreux »)

Stéphane Degout, basse-taille

Ensemble Pygmalion

Direction : Raphaël Pichon

♫ Christoph Willibald Gluck

Orphée et Eurydice (Danse des Furies)

Ensemble Pygmalion

Direction : Raphaël Pichon

♫ Heinrich Berte

Chanson d'amour (Acte III, air « Ce ne fut hélas qu'un beau rêve » sur un air de Schubert)

André Mallabrera, ténor

Direction : Jean Laforge

♫ Dmitri Chostakovitch

Symphonie n° 6 en Si mineur, op. 54 (3. Presto)

Orchestre du Festival d’Estonie

Direction : Paavo Järvi

♫ Maurice Jarre

Lawrence d’Arabie (extraits)

Orchestre philharmonique de Londres

Direction : David Lean