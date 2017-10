Patrice Caurier et Moshe Leiser, metteurs en scène

► 7h20 : La nouveauté discographique de la semaine.

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec le journaliste Jean-marie Duhamel

- Così fan tutte à l’Opéra de Lille jusqu’au 12 octobre.

► 7h40 : La chronique de Thierry Hilleriteau en partenariat avec « La Vie »

►7h50 : Le jeu du week-end, par Lucie Pierron

A gagner aujourd’hui 5 invitations pour 2 personnes pour assister à la nouvelle production du Couronnement de Poppée de Monteverdi le 10 octobre à 20h au Théâtre Graslin (Nantes). Plus d'infos sur ce spectacle ici !

► 7h57 : le chiffre de la semaine par Antoine Pecqueur

► 8h00 : L’invité du jour

► 8h35 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

♫ Programmation musicale

♫ Georg Friedrich Haendel

Dixit Dominus HWV 232 (1. Dixit Dominus Domino meo)

Natalie Dessay, soprano

Le Concert d’Astrée

Direction : Emmanuelle Haïm

♫ Joaquin Turina

Danzas Fantasticas (3. Orgia)

Quatuor Eclisses

♫ Ludwig van Beethoven

Quatuor n° 12 en mi bémol majeur, op. 127 (1.Maestoso – Allegro)

Quatuor Mosaïques

♫ Anonyme

Al Neglio de Mandiga.

Capella Sanctae Crucis,

Tiago Simas Freire, flûtes, cornets et direction

♫ George Gershwin

Walking the Dog

Orchestre philharmonique de Los Angeles

Direction et piano : Michael Tilson-Thomas.

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Così fan tutte (Acte I, sc. 11, sextuor « Alla bella Despinetta »)

Simone Kermes (Fiordiligi)

Malena Ernman (Dorabella)

Christopher Maltman (Guglielmo)

Kenneth Tarver (Ferrando)

Anna Kasyan (Despina)

Konstantin Wolff (Don Alfonso)

Musicaeterna

Direciton : Teodor Currentzis

♫ The Beatles

Here comes the sun

Christian Rivet, archiluth

♫ Anton Dvorak

Danses slaves en la Majeur op.46. n°5

Orchestre Philharmonique de Berlin

Diretion : Lorin Maazel

♫ Claudio Monteverdi

Le Couronnement de Poppée (Acte II, sc. 3, mort de Sénèque, « Amici è giunta l'ora »)

Raffaele Costantini (Sénèque)

Claudio Cavina, Mario Cecchetti et Andrea Favari (Amis de Sénèque)

La Venexiana

Direction : Claudio Cavina

♫ Claudio Monteverdi

Le Couronnement de Poppée (Acte I, Sinfonia)

La Venexiana

Direction : Claudio Cavina

♫ Claudio Monteverdi

Le Couronnement de Poppée (Acte III, « Pur ti miro »)

Emanuela Galli (Poppée)

Roberta Mameli (Néron)

La Venexiana

Direciton : Claudio Cavina

♫ Jacques Brel

Ne me quitte pas.

♫ Claudio Monteverdi

Le Couronnement de Poppée (Acte II, sc. 5, « Sento un cero non so che)

Alena Dantcheva (Page)

Pamela Lucciarini (Soubrette)

La Venexiana

Direction : Claudio Cavina

♫ Nicolo Paganini

Moto perpetuo.

Henri Lewkowicz, violon

Pedro Vallribera, piano.

♫ Francis Poulenc

Concert champêtre FP 49 (3. Finale)

Pascal Roger, clavecin

Orchestre national de France

Direction : Charles Dutoit

♫ Johannes Brahms

Trio n°1 en Si Majeur op. 8 (1. Allegro con brio)

Joseph Suk, violon

Janos Starker, violoncelle

Julius Katchen, piano.