Caroline Sonrier, Nikolaï Lugansky, La Prise de Troie de Berlioz, le projet pédagogique "Chantons baroque"

Au programme aujourd’hui :

7h50 : le livre disque du jour

Monsieur Mozart

(parution le 9 octobre aux ed. Didier Jeunesse).

Un grand génie et une petite voix, trois larmes et dix rires, une sorcière et une amoureuse, des opéras du soir et une petite musique de nuit, un papillon et beaucoup d’étoiles.

Voici chaque étape de la vie d’un virtuose habité, un brin décalé, devenu un génial compositeur. Un texte poétique, drôle et tendre, lu par François Morel, sur les plus belles pages musicales de Mozart.

7h53 : Jeu musical

8h : La chronique de Christophe Chassol

8h15 : Pratiques amateurs et chant choral

Témoignage d’un musicien professionnel : le pianiste Nikolaï Lugansky.

8h30 : Battements de chœur par Marc-Olivier Dupin

8h40 : Musique en région

8h53 : La chronique de Roselyne Bachelot