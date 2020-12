Pascal Bertin, Olivier Michel, Le voyage dans la lune, Jerry Fielding

Au programme aujourd’hui

7h45 : musique et croissant

Le coup de cœur musical de Pascal Bertin, directeur du Festival baroque de Pontoise et chef du département de musique ancienne du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

Pour participer au jeu, cliquez ici !

7h55 : Jeu concours

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner un exemplaire du disque Les Plaisirs du Louvre, plongée au cœur de la première moitié du 17e siècle sous le règne de Louis XIII, accompagnée par Sébastien Daucé et son ensemble Correspondances.

Pour en savoir plus sur la musique baroque et son univers, embarquez avec Sébastien Daucé et Saskia De Ville, dans un Voyage musical dans la France du XVIIe siècle. Mooc composé avec la participation de l'ensemble Correspondances, le CCR d’Ambronay, le Louvre, la Sorbonne et l’Iremus, il sera disponible ici à partir de février 2021.

à réécouter AUDIO 1 min émission Musique connectée La musique en France au XVIIe siècle : découvertes garanties grâce au Mooc de l’Ensemble Correspondances

8h : Battements de chœur par Marc-Olivier Dupin

à réécouter AUDIO 3 min émission Battements de chœur Les chants de Noël : des tubes planétaires !

8h15 : Le reportage de Sofia Anastasio

à réécouter AUDIO 15 min émission Reportage Reportage du samedi 19 décembre 2020

8h30 : L’invité

à réécouter émission L'invité du jour L'invité du jour du samedi 19 décembre 2020

8h50 : La chronique de Christophe Chassol