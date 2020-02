Nicolas Dufetel, the Andrew Sisters, the Dolly sisters, La Belle Hélène, Halka de Stanisław Moniuszko

Au programme aujourd’hui :

7h50 : Le livre disque jeunesse du jour

Le chœur43 propose des arrangements originaux et inventifs pour chœur de 4 à 16 voix, de comptines comme Les crocos, À la Volette, Ah vous dirais-je maman, Colchique dans les prés, Le beau tambour, Dame tartine, A la Claire fontaine, La cigale et la fourmi (musique de Gounod) et des chansons d’Henri Dès, parrain du projet. Le choeur invite aussi les parents et adultes à se rappeler à la fois les joies, les fragilités et la magie de l’enfance avec des pièces comme Les Berceaux de Gabriel Fauré, Enfance de Philippe Hersant ou Lullaby d’Elgar.

Créé en 2008 par Amélie Baudry et Myriam Lastel, le chœur43 est un ensemble vocal a cappella composé de 16 jeunes chanteurs amateurs et dirigé par Myriam Lastel.

Le double disque est accompagné d’un livre reproduisant tous les textes chantés ainsi que les illustrations de Laurine Lesaint qui permettent aux enfants de suivre chaque chanson…

7h53 : Jeu musical

Nous vous proposons aujourd’hui de gagner des places pour le concert de Nikolaj Szeps-ZnaideretJean-Yves Thibaudet, vendredi 21 février à 20h à l'auditorium de Lyon.

Au programme :

Richard Wagner : Prélude de l’acte III des Maîtres chanteurs de Nuremberg

Edvard Grieg : Concerto pour piano en la mineur, op. 16

Gustav Mahler : Symphonie n° 1, en ré majeur, «Titan»

8h : La chronique de Christophe Chassol

8h15 : Pratiques amateurs et chant choral

8h30 : Battements de chœur par Marc-Olivier Dupin

8h40 : Musique en région

8h53 : La chronique de Roselyne Bachelot