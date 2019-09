Jacky Terrasson, Chrisophe Chassol, Daniel Bizeray, Raphaël Pichon, Swingle Singers...

Au programme aujourd’hui :

Le livre disque du jour !

Les 1001 voyages de Claudio Monteverdi

Michel Fau, récitant

Les Arts Florissants

Direction : William Christie

(Little Village / Harmonia Mundi)

7h53 : Jeu musical

Nous vous proposons aujourd’hui de gagner des places pour le concert du 27 septembre à 20h30 dans le cadre du Festival d'Ambronay. Au programme de ce concert des airs et musique instrumentale de Destouches, Purcell, Haendel avec Stéphanie d'Oustrac, l'ensemble Amarillis et Héloise Gaillard.

8h : La chronique de Christophe Chassol

8h15 : Pratiques amateurs et chant choral

Témoignage d’un musicien professionnel : Raphaël Pichon

Reportage : A l’occasion de la rentrée des conservatoires, Suzana Kubik pose la question : pourquoi le solfège est si impopulaire en France ? Enseigné sous le terme de formation musicale, c’est une vraie spécificité française qui est régulièrement remise en question. Alors, la formation musicale, pourquoi tant de haine ?

8h30 : Battements de chœur par Marc-Olivier Dupin

8h40 : Musique en région

8h53 : La chronique de Roselyne Bachelot

