Festival Debussy, South Park, le thème de la nature en musique, la série de concerts "Le temps retrouvé"

Le livre disque :

Terra Migra

Textes et images de Pef.

Libre adaptation musicale de Marc-Olivier Dupin

Maitrise de Radio France

Direction : Sofi Jeannin

Editeur : Gallimard Jeunesse

Pef et Marc-Olivier Dupin nous offrent une œuvre musicale engagée qui évoque avec humanisme et justesse le sort des migrants sur la Terre.

On doit cette œuvre harmonieuse aux talents de l’acteur et réalisateur Pef, pour le texte et les images, et au musicien compositeur Marc-Olivier Dupin, pour son adaptation musicale.

Superbement mis en musique par Marc-Olivier Dupin, le texte et les illustrations de PEF évoquent de manière extrêmement sensible et juste la peur de l’autre, le racisme, les guerres, les migrations, la Terre-Mère…

Enregistré à Radio France avec trois chanteurs, huit violoncelles, une contrebasse et la Maitrise de Radio France / Sofi Jeannin, directrice musicale.

8h15 : La chronique de Christophe Chassol

8h30 : Battements de choeur par Marc-Olivier Dupin

8h40 : Musique en région

8h50 : La chronique de Roselyne Bachelot