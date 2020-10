Margaux Blanchard et Jacques Toubon, Gundecha brothers, échauffement vocal, le Festival d'Ambronay

François Couperin compositeur

Motets et symphonies en 2 et 3 parties : Laboravi clamans - pour basse et ensemble instrumental

Sylvain Sartre : chef d'orchestre, Margaux Blanchard : chef d'orchestre, Les Ombres, Benoit Arnould : Basse, Sylvain Sartre : Flûte traversière, Benjamin Gaspon : Flûte traversière, Olivier Briand : Violon, Marie Rouquie : Violon, Tiphaine Coquempot : Violon, Margaux Blanchard : Basse de viole, Andre Henrich : Théorbe, Marc Meisel : Orgue