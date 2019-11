Julien Chauvin, Christophe Chassol...

Au programme aujourd’hui :

7h50 : Le livre-disque jeunesse du jour

"Voici du jazz qui fait danser ! De la beauté, du rythme et beaucoup de joie dans ces 15 grands morceaux de jazz, sélectionnés par Misja Fitzgerald Michel et interprétés par les inoubliables Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Fred Astaire… En contrepoint dans le livre, les délicieux souvenirs d’enfance de Carl Norac et les magnifi ques illustrations d’Ilya Green nous rappellent que le jazz s’invite avec bonheur au pays des enfants."

Happy Jazz

Edition Didier Jeunesse

parution : 9 octobre 2019

7h53 : Jeu musical

Nous vous proposons aujourd’hui de gagner des places pour "Le Testament de la Tante Caroline" d'Albert Roussel au Théâtre Impérial de Compiègne dans le cadre du Festival en Voix.

8h : La chronique de Christophe Chassol

8h15 : Pratiques amateurs et chant choral

à réécouter émission Pratiques amateurs et chant choral Le Centre de formation des musiciens intervenants de Tours, un reportage de Clément Buzalka

8h30 : Battements de chœur par Marc-Olivier Dupin

à réécouter émission Battements de chœur Le canon, redoutable arme pédagogique

8h40 : Musique en région

8h53 : La chronique de Roselyne Bachelot