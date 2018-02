Musique matin de Clément Rochefort est en direct de la Folle Journée de Nantes

► 7h20 : La nouveauté discographique de la semaine.

► 7h30 : Le Tour de France des régions

► 7h40 : La chronique de Thierry Hilleriteau en partenariat avec « La Vie ».

►7h50 : Le jeu du week-end, par Lucie Pierron

A gagner ce matin un exemplaire du coffret « Au panthéon de Lodéon ».

Pour les auditeurs présents, samedi 3 février, à la Cité des Congrès de Nantes pour la Folle Journée, retrouvez Frédéric Lodéon sur le stand France Musique à 11h30 pour un blind test et à 12h à l’Espace Leclerc pour une dédicace.

► 7h57 : Le chiffre de la semaine par Antoine Pecqueur.

► 8h00 : L’invité du jour

► 8h35 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

♫ Programmation musicale

♫ Carl Philip Emmanuel Bach

Magnificat (1. Magnificat anima mea)

RIAS Kammerchor, Akademie für Alte Musik Berlin

Direction : Hans Christoph Rademann

♫ Anton Dvorak

Symphonie nº9 en mi mineur op. 95 « Nouveau Monde » (4. Allegro con fuoco)

Orchestre philharmonique de Vienne

Direction : Lorin Maazel

♫ Abdel Rahman El Bacha

Trois pièces orientales (1. Danse rituelle)

Abdel Rahman El Bacha, piano.

♫ Anonyme

Hanacpachap cussicuinin

Ensemble Clematis, Chœur de chambre de Namur

Direction : Leonardo-Garcia Alarcon

♫ James Reese Europe

Castle Walk

Europe'S Society Orchestra

♫ Traditionnel (arr. Pablo Casals)

El cant dels ocells (Le chant des oiseaux)

Pablo Ferrandez, violoncelle

Orchestre symphonique de Stuttgart

Direction : Radoslaw Szulc

♫ Yom

Naftule attitude 2

Yom, clarinette, et ses musiciens.

♫ Franz Schubert

Symphonie n° 5 en Si bémol majeur D 485 (1. Allegro)

Orchestre du festival Menuhin

Direction : Yehudi Menuhin

♫ Johannes Brahms

Concerto pour piano n° 1 en Ré mineur op. 15 (3. Rondo)

Boris Berezovsky, piano

Orchestre académique et symphonique d’Etat de Russie « Evgeny Svetlanov »

Direction : Vladimir Jurowski

♫ Igor Stravinsky

Concerto pour piano et instruments à vent (3. Allegro)

Boris Berezovsky, piano

Orchestre académique et symphonique d’Etat de Russie « Evgeny Svetlanov »

Direction : Vladimir Jurowski.

♫ Veljo Tormis

Kaksikpühendus (1983)

Chœur Mikrokosmos

Direction : Loïc Pierre.

♫ Jean Sebastien Bach / Patrick Zimmerli

Komm (2016)

Chœur Mikrokosmos

Direction : Loïc Pierre

♫ Leo Ornstein

Three moods (3. Joy)

William Westney, piano.

♫ Erich Wolfgang Korngold

L'Aigle des mers (The Sea Hawk), film de Michael Curtiz, 1940 (Escape me never)

National Philharmonic Orchestra

Direction : Charles Gerhardt.

♫ Traditionnel

Oyfm Pripetshik

Sirba Octet