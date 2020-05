Alain Perroux, Elektra, Stanley Clarke et des oiseaux-musiciens

Au programme aujourd'hui :

Le livre disque jeunesse du jour !

Cocorico, balade d'un griot

Mory Kanté, auteur-compositeur

Zina Tamiatto, auteur

Lauriane Bellon, illustratrice

Reda Ketab, récitant

Marie-Emmanuelle Remires, auteure

(Livre- CD paru en février 2019, Little World Village)

Un conte initiatique aux valeurs humanistes, au cœur de la culture mandingue.

De l’Afrique, prenez la joie, les danses et les rythmes, ajoutez les paysages mandingues, le chant des griots et des griottes et celui du coq, sans oublier la poésie, et laissez Reda Kateb vous raconter de sa voix rassurante un conte composé par le grand Mory Kanté en personne ! Du son de la kora, un enfant naît. Bercé de légendes ancestrales, il apprend les valeurs de la vie en dansant, chantant, car en Afrique, tout est immensément vivant.

Les griots sont des conteurs, maîtres dans l’art du chant et des percussions, ils chantent glorieusement les histoires des familles, louant les grandes actions de leurs aînés. Mory Kanté fut élevé dans cette tradition en Guinée et au Mali, au cœur de l’ancien Empire Mandingue. Il apprit les histoires et l’héritage de son peuple, mais aussi l’art exigeant de la kora et du chant, avec la force et la perfection attendues d’un griot.

