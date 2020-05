Musique matin à la maison avec Denis Le Bas, directeur de "Jazz sous les pommiers"

Priscille Lafitte vous propose un musique matin du samedi "fait maison", avec Denis Le Bas, directeur du festival Jazz sous les pommiers, et les chroniques de Roselyne Bachelot, Christophe Chassol et Marc-Olivier Dupin...

Retour de Musique matin le samedi, fabriqué à la maison ! Une heure d'actualité musicale, avec l'interview du directeur de Jazz sous les pommiers, Denis Le Bas, et le retour des chroniqueurs Christophe Chassol, tombé amoureux du couple légendaire du jazz vocal Jackie and Roy, Marc-Olivier Dupin, qui a trouvé l’astuce pour chanter sans postillonner, et Roselyne Bachelot qui souffle les 250 bougies de l’Opéra Royal de Versailles.

L'invité du jour : Denis Le Bas, directeur du festival "Jazz sous les pommiers"

“On rêve d’un petit festival en septembre pour honorer les créations des musiciens…”

Malgré la situation sanitaire qui l'a contraint à annuler l’édition 2020 de son festival « Jazz sous les pommiers », Denis Le Bas va tout mettre en œuvre pour tenter de faire refleurir la musique à Coutances en septembre prochain.

La chronique de Christophe Chassol

La chronique de Marc-Olivier Dupin

La chronique de Roselyne Bachelot

Programmation musicale

Ballet royal de la Nuit : Ouverture

Ensemble Correspondances, dir. Sébastien Daucé

Harmonia Mundi 90260306DI (2018)



Claude Debussy

Pelléas et Mélisande

Viens, nous allons nous asseoir ici (Acte III Sc 4) Golaud, Yniold

Gabriel Bacquier, baryton

Monique Pouradier-Duteil, soprano

Orchestre national de Lyon, dir. Serge Baudo

Eurodisc 353266



Moondog (arrangements Sylvain Rifflet)

2 west 46th street Sylvain Rifflet, saxophone

Benjamin Flament, percussions

Philippe Gordiani, Guitare

Jocelyn Mienniel, flûte

Jazz Village JV570089 (2015)



Jackie and Roy

Day by Day

Album Time & Love

Epic EPC 4604162 (1972)

Sergueï Prokofiev

Musique pour enfants op 65 : Cortège de sauterelles

Yury Martynov, piano

Zig Zag Territoires ZZT346 (2014)



Josquin des Prés

El grillo - à 4 voix / pour ensemble vocal et luth

Ensemble Clément Janequin

Harmonia Mundi HMC 901279 (1988)



Jean-Baptiste Lully

Monsieur de Pourceaugnac LWV 41 : Entrée des Matassins : Piglialo sù

Les Paladins, dir. Jérôme Correas

Glossa GCD923509 (2016)

W.A Mozart

La Flûte enchantée (extrait)

René Pape, Sarastro

Paul Groves, Tamino

Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Ricardo Muti

Giacomo Puccini

Madame Butterfly (extrait)

Choeurs de l'Opéra de Vienne, dir. Franz Bauer-Theussl

Jehan Alain

Chanson à bouche fermée

Ensemble Aedes, dir. Mathieu Romano

Robert Schumann

Waldszenen op 82 : Vogel als Prophet op 82 n°7 - pour violon et piano avec chants d'oiseaux

Shani Diluka, piano,

Jean Boucault et Johnny Rass, sifflements

Geneviève Laurenceau, violon

Album « La symphonie des oiseaux »

Mirare MIR327 (2017)

Anne Paceo

Création « Shamanes » Here and Everywhere

Festival Jazz sous les Pommiers (2020)

Jean-Philippe Rameau

Dardanus

Ensemble Pygmalion, dir. Raphaël Pichon

L’Ange Gardien / Alpha 951 (2012)