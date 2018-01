Ismaël Margain, pianiste au Musée d'Orsay

► 7h20 : La nouveauté discographique de la semaine : La Symphonie n°5 de Mahler par François-Xavier Roth

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec Séverine Garnier autour de Dédé d’Henri Christiné au Pin Galant de Mérignac

► 7h40 : La chronique de Thierry Hilleriteau en partenariat avec « La Vie »

►7h50 : Le jeu du week-end, par Lucie Pierron

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner le coffret Philippe Herreweghe sorti chez Harmonia Mundi en octobre dernier.

► 7h57 : Le chiffre de la semaine par Antoine Pecqueur

► 8h00 : L’invité du jour : Ismaël Margain

► 8h35 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège

♫ Programmation musicale

♫ André Campra

Le Carnaval de Venise (Le Bal)

Luigi De Donato (Le Carnaval)

Sarah Tynan (Euridice)

Le Concert spirituel

Hervé Niquet, direction

Glossa

♫ Franz Schubert

Trio pour piano en Mi bémol Majeur op. 100 D 929 (3. Scherzando)

Martin Helmchen, piano

Antje Weithaas, violon

Marie-Elisabeth Hecker, violoncelle

Alpha

♫ Gustave Mahler

Symphonie n° 5 (5. Rondo-Finale)

Orchestre du Gürzenich de Cologne

François-Xavier Roth, direction

Harmonia Mundi

♫ Henri Christiné

Dédé (« Pour bien réussir dans la chaussure »)

Archives de la TSF

♫ Erik Satie

Gnossienne n°3

Percussions Claviers de Lyon

BNL Productions

♫ Georges Bizet

Carmen (Acte III, Entracte)

Orchestre symphonique de Londres

Claudio Abbado, direction

♫ Peter Warlock

The lady's birthday

Baccholian Singers of London

Jennifer Partridge, piano

EMI Classics

♫ Félix Mendelssohn

Paulus (2e Partie, chœur « Ist das nicht der zu Jerusalem verstörte alle »)

La Chapelle Royale

Collegium Vocale Gent

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi

♫ Franz Schubert

Sonate pour piano n°21 en Si bémol Majeur D 960 (3. Scherzo)

Ismaël Margain, piano

B Records

♫ Dmitri Chostakovitch

Concertino pour 2 pianos en La mineur op. 84

Ismaël Margain et Guillaume Bellom, pianos

B Records

♫ George Gershwin

Summertime

Ella Fitzgerald, voix

Tee Carson Trio

♫ Robert Schumann

Andante et variations pour 2 pianos, 2 violoncelles et cor en Si bémol majeur op. 46

Ismaël Margain et Guillaume Bellom, pianos

Yan Levionnois et Anthony Kondo, violoncelles

Julien Desplanque, cor

♫ Jacques Ibert

Divertissement (4. Valse)

The Concert Arts Orchestra

Felix Slatkin, direction

Capitol

♫ George Bizet

L’Arlésienne (Suite n° 1, Prélude & Suite n° 2, Farandole)

Orchestre philharmonique de New-York

Leonard Bernstein, direction