Christian Rivet et sa prochaine création "Quelque part dans l'inachevé"

► 7h30 : LeTour de France des régions

► 7h40 : La chronique de Thierry Hilleriteau en partenariat avec « La Vie »

►7h50 : Le jeu du week-end, par Lucie Pierron

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner un exemplaire du livre Callas Confidential de Tom Wolf sorti aux éditions de La Martinière, un ouvrage parcourant les archives personnelles de la grande Diva.

► 7h57 : Le chiffre de la semaine par Antoine Pecqueur

► 8h00 : L’invité du jour : Christian Rivet

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire sur l'introduction de "Kullervo" de Jean Sibelius, par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

♫ Programmation musicale

♫ Antonio Vivaldi

Il Tirgane

Jakub Jozef Orlinski, contre-ténor

Capella Dell'Ospedale Della Pieta Venizia

Stefan Plewniak, direction

Evoe Records

♫ Robert Schumann_

Quintette en Mi bémol Maj op 44 pour quatuor à cordes et piano_

Allegro brillante

Artemis Quartet

Leif Ove Andsnes, piano

Virgin

♫ Francis Poulenc

Sonate FP 143 : Finale - pour violoncelle et piano

Jean Guihen Queyras, violoncelle

Alexandre Tharaud, piano

Harmonia Mundi

♫Charles-Valentin Alkan_

2 études pour piano dans tous les tons mineurs op 39

Symphonie : Allegro en ut min op 39 n°4_

Yuri Favorin, piano

Muso

♫ Hector Berlioz

Symphonie fantastique op 14 : Un bal

Olga Borodina, chant

Orchestre philharmonique de Vienne

Valéry Gergiev, direction

♫ Jean Sebastien Bach

6 partitas BWV 825 à 830 : Partita n°2 en ut min BWV 826 : Courante

David Fray, piano

Virgin Classics

♫ John Dowland

Round battell galliard - pour archiluth

Christian Rivet, archiluth

Ambroisie

♫ Andre Jolivet

Tombeau de robert de visée - sarabande

Christian Rivet,

Ziza

♫_*Christian Rivet

*_Clap : Ballad bop - pour flûte traversière et guitare acoustique

Emmanuel Pahud, flûte

Christian Rivet, guitare

Warner Classics

♫ Christopher Tye

Dum transisset Sabbatum n°3 - pour consort de violes

Laurence Dreyfus

Emilia Benjamin

Eilia Benjamin

Jonathan Manson

Mikko Perkola

Markku Luolajan- Mikkola

Linnn Records

♫ Georges Harrison

Here comes the sun - arrangement pour archiluth

Christian Rivet

Ambroisie

Émission réalisée par Davy Travailleur