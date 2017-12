Olivier Calmel, pianiste et compositeur, invité de Clément Rochefort

► 7h20 : La nouveauté discographique de la semaine.

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec Luc Hernandez, rédacteur en chef d'Exit, le magazine des sorties culturelles de Lyon et de sa région.

► 7h40 : La chronique de Thierry Hilleriteau en partenariat avec « La Vie »

►7h50 : Le jeu du week-end, par Lucie Pierron

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner un exemplaire de la B.D. « En cuisine avec Alain Passard ».

Recettes d'Alain Passard. Dessin de Christophe Blain. (Edition Gallimard).

► 7h57 : le chiffre de la semaine par Antoine Pecqueur.

► 8h00 : L’invité du jour

► 8h35 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

♫ Programmation musicale

♫ Michel Corrette

Le Bourgeois de Châtres

Maitrise de Radio France

Les Musiciens de Saint-Julien

Flûtes et direction : François Lazarevitch

♫ Louis-Claude Daquin

Or nous dites Marie.

Maitrise de Radio France

Les Musiciens de Saint-Julien

Flûtes et direction : François Lazarevitch

♫ Henry Purcell

The Virtuous Wife (Ouverture)

Le Caravansérail

Direction : Bertrand Cuiller

♫ Johann Nepomuk Hummel

Quintette en mi bémol min op. 87 (4.Finale)

Ensemble Schubert de Londres.

♫ Thomas Selle

Veni sancte spiritus tribus tribus choribus.

Vox Luminis

Direction : Lionel Meunier

♫ Justin Paul

A christmas story (Counting down to christmas (reprise))

Direction : Ian Eisendrath

♫ Gioachino Rossini

La Cenerentola (Acte II, air d'Angelina « Non piu mesta »)

Joyce DiDonato, mezzo-soprano

Julius Drake, piano

♫ Stephen Sondheim

Into the woods : « Hello Little Girl » (extrait de l’acte I)

Johnny Depp, Lilla Crawford

Universal Orchestra

Direction : Paul Gemignani

♫ Joaquin Turina

Trio en Fa (3. Allegro alla danza)

Trio Arriaga.

♫ Maurice Ravel

Shéhérazade, ouverture de féérie

Orchestre national de Lyon

Direction : Jun Märkl

♫ Olivier Calmel

Final opus variation (album « Immatériel, Double Celli »)

Olivier Calmel, piano

Johan Renard, violon

Frédéric Aymard, alto

Xavier Phillips et Clément Petit, violoncelle

Antoine Banville, batterie et percussions

♫ Olivier Calmel

Pour El Ho (album « Immatériel, Double Celli »)

Olivier Calmel, piano

Johan Renard, violon

Frédéric Aymard, alto

Xavier Phillips et Clément Petit, violoncelle

Antoine Banville, batterie et percussions

♫ Johns Adams

Short ride in a fast machine

Bournemouth Symphony orchestra

Direction : Marin Alsop

♫ Olivier Calmel

Epistrophe (album « Immatériel, Double Celli »)

Olivier Calmel, piano

Johan Renard, violon

Frédéric Aymard, alto

Xavier Phillips et Clément Petit, violoncelle

Antoine Banville, batterie et percussions

♫ Pablo Casals

El pessebre (Chœur des Rois Mages)

Chœur du Conservatoire de musique de Puerto Rico

Orchestre du Festival Casals de Puerto Rico

Direction : Pablo Casals

♫ Marc-Antoine Charpentier, _Pastorale sur la Naissance de Notre Seigneur Jésus-Christ H. 483 (Partie I, Scène 2)

Violaine Le Chenadec, dessus, Caroline Weynants, dessus, Caroline Dangin Bardot, dessus, Stephen Collardelle, haute-contre, Davy Cornillot, taille, Etienne Bazola, basse-taille

Ensemble Correspondances

Direction : Sébastien Daucé

♫ James Pierpont

Jingle bells

Mormon Tabernacle Choir

♫ Mack Wilberg

In excelsis Deo

Mormon Tabernacle Choir

♫ Traditionnel

Angels we have heard on high (Les anges dans nos campagnes )

Marilyn Horne, mezzo-soprano

Mormon Tabernacle Choir

Orchestre symphonique de la Columbia

Direction : Jerold Ottley