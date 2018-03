Mathieu Lamboley, pianiste et compositeur de musique de film, invité de Clément Rochefort.

► 7h20 : La nouveauté discographique de la semaine.

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec Luc Hernandez, rédacteur en chef d'Exit, le magazine des sorties culturelles de Lyon et de sa région.

Bach vs Haendel avec Raphaël Pichon qui dirige la classe de direction et l'orchestre du département de musique ancienne du CNSMD dans les Cantates de Bach, mardi 3 avril à 20h à la Chapelle de la Trinité à Lyon, et Jean-Christophe Spinosi au même endroit deux jours plus tard qui dirigera le Dixit Dominus de Haendel avec son ensemble Matheus, jeudi 5 avril à 20h dans le cadre des Grands Concerts (ainsi que le Gloria de Vivaldi).

► 7h40 :La chronique de Thierry Hilleriteau en partenariat avec « La Vie »

►7h50 : Le jeu du week-end, par Lucie Pierron

A gagner ce matin le hors série musique du magazine La Croix consacré au Requiem de Mozart et un coffret de musique sacrée (Requiem et Leçons de Ténèbres).

► 7h57 :Le chiffre de la semaine par Antoine Pecqueur.

► 8h00 :L’invité du jour

► 8h35 :La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

► 8h50 :Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

Programmation musicale

John Powell & Harry Gregson-Williams

Chicken Run (Lift off, Escape ti the paradise).

Bélà Bartok

Sonate Sz 110 pour 2 pianos et percussions (3. Allegro non troppo)

Martha Argerich et Daniel Barenboim, piano,

Pedro Manuel Torrejon Gonzalez & Lev Loftus, percussions.

Georg Böhm

Choral « Vater unser im Himmelreich »

Benjamin Alard, orgue.

Jean Sébastien Bach

Prélude & Fugue en mi mineur BWV 533.

Benjamin Alard, clavecin

Antonio Vivaldi

Griselda (ouverture) Ensemble Matheus,

Direction : Jean-Christophe Spinosi

Romanus Weichlein

Missa rectorum cordium (Kyrie)

Ars Antiqua Austria

Direction : Gunar Letzbor

Dmitri Chostakovitch

Moscou, quartier des cerises (Acte II, intermezzo, air de Barabashkine).

Alexander Kisselev, basse,

Orchestre de la Résidence de la Haye,

Direction : Guennadi Rojdestvenski

Johannes Brahms

Un requiem allemand op. 45 (Chœur « Wie lieblich sind deine Wohnungen* »)

La Chapelle Royale, Collegium Vocale,

Direction : Philippe Herreweghe.

Mathieu Lamboley

Le Retour du héros (Préparation à l’exploit + Exploit).

Catherine Trottman, mezzo-soprano,

Orlando Bass, clavecin,

Nicolas Montazaud, percussions,

Orchestre & chœur du Studio Synchron de Vienne

Direction : Mathieu Lamboley

Mathieu Lamboley

Le Retour du héros (Aventures épistolaires 1 & 2).

Quatuor Hanson, Thomas Naïm, guitares,

Orlando Bass, clavecin,

Orchestre du Studio Synchron de Vienne

Direction : Mathieu Lamboley

Mathieu Lamboley

Symphonologie (1. Voice of business)

Mathieu Lamboley

Garde alternée (Générique).

Egon Wellesz

Octuor op 67 (5. Allegretto – Presto) Octuor de Vienne.

Vladimir Cosma

Les Aventures de rabbi Jacob (Mariage multicolor & Danses symphoniques).