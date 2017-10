Louis-Noël Bestion de Camboulas, organiste et chef d'orchestre de l'ensemble Les Surprises

► 7h20 : La nouveauté discographique de la semaine

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec Luc Hernandez, rédacteur en chef d''Exit, le magazine des sorties culturelles de Lyon et de sa région.

Les musiques de films à l'occasion du festival Lumière à Lyon.

► 7h40 : La chronique de Thierry Hilleriteau en partenariat avec « La Vie »

►7h50 : Le jeu du week-end, par Lucie Pierron

A gagner aujourd’hui des invitations pour l’exposition Maria Callas à la Seine Musicale.

► 7h57 : le chiffre de la semaine par Antoine Pecqueur.

► 8h00 : L’invité du jour

► 8h35 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

♫ Programmation musicale

♫ Joseph Haydn

Messe en Si bémol Majeur HOB XXII : 13 « La Création » (2. Gloria)

Christiane Oelze, soprano

Elisabeth Von Magnus, contralto

Herbert Lippert, ténor

Gerald Finley, basse

Chœur Arnold Schoenberg

Concentus Musicus Wien

Direciton : Nikolaus Harnoncourt

♫ Jean-Philippe Rameau

Pigmalion (Ouverture)

Skip Sempé et Pierre Hantaï, clavecins

♫ Anton Dvorak

Octuor en Mi Majeur B 36 (3. Scherzo)

Nonet Tchèque

♫ Charles Koechlin

Le Docteur Fabricius (La Joie)

Christine Simonin, ondes Martenot

Orchestre symphonique de la radio de Stuttgart

Direction : Heinz Holliger.

♫ George Friedrich Haendel

Suite n°4 en ré min HWV 437 (Sarabande, arr. pour « Barry Lyndon » de Stanley Kubrick)

National Philharmonic Orchestra

Direction : Leonard Rosenman

♫ Serge Rezvani

La Peau Léon

Noémie Waysfeld, chant

Ensemble Contraste

Orchestre Philharmonique de Liège

Direction : Arnaud Thorette

♫ Vincenzo Bellini

Norma (Acte I, air de Norma « Casta Diva »)

Maria Callas, soprano

Orchestre du théâtre de la Scala de Milan

Direction : Tullio Serafin

♫ François Rebel et François Francoeur

Scanderberg (« Fureur Amour secondez mon impatience »)

Juliette Perret, dessus

Les Surprises

Juliette Guignard, viole et direction.

♫ Jean-Philippe Rameau

Les Niais de Sologne (arr. Yves Rechsteiner)

Yves Rechsteiner, grand orgue

Les Surprises

Direction : Louis-Noël Bestion de Camboulas

♫ Richard Rodgers et Lorenz Hart

I wish I were in love again

Ella Fitzgerald, chant.

♫ François Rebel et François Francoeur

Forlanes

Les Surprises

Direction : Louis-Noël Bestion de Camboulas

♫ Enric Casals

Tarragona

Josep Coll, chant

Cobla Barcelona

♫ Joseph Haydn

Concerto en Ré Majeur HOB XVIII : 11 (1. Vivace)

Pierre-André Hamelin, piano

Les Violons du Roy

Direction : Bernard Labadie.

♫ Leos Janacek

La petite renarde rusée, Suite d’orchestre (La forêt)

Orchestre philharmonique de Bergen

Direction : Edward Gardner