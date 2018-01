Leonardo García Alarcón, chef d'orchestre, invité de Musique matin Clément Rochefort

► 7h20 : La nouveauté discographique de la semaine

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec le journaliste Jean-Marie Duhamel.

1 - Comme il vous plaira, de W. Shakespeare, mise en scène de Christophe Rauck, (patron du Théâtre du Nord à Lille (CDN), un spectacle donné au Théâtre du Nord à Lille du 12 au 31 janvier puis en tournée à Bordeaux, Malakoff, Dunkerque, Sénart, Amiens…

2 - Concert Glass vs Reich donné par l’Orchestre National de Lille.

► 7h40 : La chronique de Thierry Hilleriteau en partenariat avec « La Vie »

►7h50 : Le jeu du week-end, par Lucie Pierron.

A gagner ce matin une invitation pour 2 personnes dans la Galerie du Plaza Athénée à Paris, pour une dégustation de pâtisseries d'Angelo Musa au son de la harpe...

► 7h57 : le chiffre de la semaine par Antoine Pecqueur.

► 8h00 : L’invité du jour

► 8h35 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

♫ Programmation musicale

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en ré majeur op. 6 n° 4

Europa Galante

Direction et violon : Fabio Biondi

Félix Mendelssohn

Quatuor à cordes en la mineur op. 13 (1. Adagio - Allegro vivace)

Quatuor Ebène

Ludwig van Beethoven

Sonate n° 23 en fa mineur, op. 57 « Appassionata » (3. Allegro non troppo - Presto)

Claudio Arrau, piano.

Arthur Sullivan

L’Île enchantée (Variation pour Mademoiselle Carmine)

Orchestre symphonique de la radio-télévision irlandaise

Direction : Andrew Penny

Henri Purcell

La tempête (Acte III, Duo Amphitrite, Neptune et chœur « No stars again shall hurt »)

Céline Scheen, soprano

Paulin Bündgen, contre-ténor

Jan Van Elsacker, ténor

Stéphan Mac Leod, basse

La Fenice

Direction : Jean Tubéry

Anton Dvorak

Quintette n°2 en La majeur, op. 81 (3. Scherzo)

Quintette Syntonia.

Leonard Bernstein

La Bonne Cuisine

Patricia Petibon, soprano

Susan Manoff, piano.

Wolfgang Amadeus Mozart

Messe en Ut Majeur K 317 « du couronnement » (1. Kyrie)

Sandrine Piau, soprano

Renata Pokupic, alto

Benjamin Bruns, ténor

Andreas Wolf, basse

Insula Orchestra

Direction : Laurence Equilbey

Francesco Cavalli

Erismena (Acte I sc. 4, récitatif d’Erismena « Speranze voi che siete »)

Mariana Flores, soprano

Cappella Mediterranea

Ensemble Clematis

Direction : Leonardo Garcia Alarcon

Jean Sebastien Bach

Invention à 3 voix n°5 en mi bémol Majeur BWV 791

Marcelle Meyer, piano.

Maurice Ravel

Pavane pour une infante défunte

Marcelle Meyer, piano.

Alessandro Scarlatti

Passio secundum Johannem (Répons « Plange quasi virgo »)

Chœur de chambre de Namur

Direction : Leonardo Garcia Alarcon.

Johannes Brahms

28 variations en La mineur sur un thème de Paganini op. 35 (extraits)

Elisabeth Leonskaja, piano.

Charles-Marie Widor

Symphonie n°8 en Si Majeur op. 42/4 (3. Allegro)

Pierre Pincemaille, orgue.

Alexandre Glazounov

Les saisons op 67 (1. L'hiver : Introduction / Le givre / La glace / La grêle / La neige)

Orchestre de la Suisse romande

Direction : Ernest Ansermet