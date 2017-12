Laurent Pelly, metteur en scène

► 7h20 : La nouveauté discographique de la semaine.

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec Serge Hartmann, responsable des pages culturelles des Dernières Nouvelles d’Alsace.

- L’Académie des Arts de Chine investit Strasbourg

- Exposition Cézanne à Karlsruhe

- Francesca da Rimini de Riccardo Zandonai à l’Opéra du Rhin (8-28 décembre, Strasbourg/6-8 janvier, Mulhouse)

► 7h40 : La chronique de Thierry Hilleriteau en partenariat avec « La Vie »

►7h50 : Le jeu du week-end, par Lucie Pierron

A gagner ce matin un exemplaire du disque « Invitacion » du Duo Intermezzo, paru le 6 octobre dernier (Klarthe Records).

► 7h57 : le chiffre de la semaine par Antoine Pecqueur

► 8h00 : L’invité du jour

► 8h35 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

♫ Programmation musicale

♫ André Messager (arr. R. Moreau)

La Petite fonctionnaire (pot-pourri)

Sorties d’Artistes.

♫ Francis Poulenc

Montparnasse

Stéphane Degout, baryton,

Cédric Tiberghien, piano.

♫ Félix Mendelssohn

Symphonie n°4 en la Majeur op. 90 (4. Saltarello).

Orchestre de chambre d’Europe

Direction : Yannick Nézet-Séguin.

♫ Franz Schubert

Quintette à deux violoncelles en Do majeur D 956 (3. Scherzo.Presto)

Isaac Stern et Alexander Schneider, violons,

Milton Katims, alto,

Pablo Casals et Paul Tortelier, violoncelles.

♫ Riccardo Zandonai

Francesca da Rimini (Acte I, Chœur des femmes « Per la terra di maggio »)

Chœur de chambre et Orchestre philharmonique de Fribourg

Direction : Fabrice Bollon

♫ Gustave Nadaud

Droite, gauche, centre

La Clique des Lunaisiens

Direction : Arnaud Marzorati

♫ Debussy

Images, Livre II (3. Poissons d’or)

Cathy Krier, piano.

♫ Ernesto Lecuona

La Comparsa.

Duo Intermezzo

♫ Gioachino Rossini

Le Barbier de Séville (Acte I, cavatine de Figaro « Largo al factotum »)

Placido Domingo (Figaro)

Orchestre de chambre d’Europe

Direction : Claudio Abbado

♫ Gioachino Rossini

Le Barbier de Séville (Finale Acte I « Ma signor zitto tu »)

Lucio Gallo, Ruggero Raimondi, Gabriele Sima, Kathleen Battle, Frank Lopardo, Placido Domingo

Chœur de la Fenice

Orchestre de chambre d’Europe

Direction : Claudio Abbado

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

La flûte enchantée K 620 (Acte II, air de la Reine de la nuit “Der Hölle Rache”)

Diana Damrau, soprano

Le Cercle de l’Harmonie

Direction : Jérémie Rhorer.

♫ Jacques Offenbach

Le Roi Carotte (Acte I, air du Roi Carotte « Je suis le Roi Carotte »)

Christophe Mortagne (Roi Carotte)

Chœur et Orchestre de l’Opéra de Lyon

Direction : Victor Aviat

♫ Toivo Kuula

Virta venhettä vie op. 4 n°5 (Redescendre la rivière)

Chœur de chambre de l'institut Klemetti

Direction : Harald Andersén.

♫ Luigi Boccherini

Concerto pour violoncelle n° 10 en Ré Majeur G 483 (1. Allegro e con moto)

Sol Gabetta, violoncelle

Capella Gabetta, Andres Gabetta

Direction : Evgueni Svetlanov

♫ Ludwig van Beethoven

Grande fugue en Si bémol Majeur op. 133

Quatuor Belcea.