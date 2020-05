Laurent Joyeux, Birju Maharaj, l'Orfeo de Monteverdi et des chants d'oiseaux

Au programme aujourd'hui :

7h50 : Le livre disque jeunesse du jour

Nous n’irons pas à l’opéra, texte et musique de Julien Joubert.

Sous la direction de Sofi Jeannin, et avec les voix de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek, la Maîtrise de Radio France raconte en musique deux belles histoires, qui sont aussi une belle invitation à chanter ensemble, autour de deux courtes pièces espiègles et jubilatoires signées Julien Joubertet Gaël Lépingle !

« Demain, notre classe devait visiter l’opéra, et assister à une répétition. Hélas ! Le directeur vient de nous informer que la visite était annulée au dernier moment pour cause de travaux. Quelle déception ! Tant pis, nous irons juste nous promener en forêt… A moins que Monsieur Wagner, le chauffeur du car, n’en décide autrement ! » On écoute avec plaisir la Tosca de Giacomo Puccini, Carmen de Georges Bizet, Orfeo de Monteverdi ou encore La Flûte enchantée de Mozart.

8h : La chronique de Christophe Chassol

8h20 : Battements de choeur par Marc Olivier Dupin

8h40 : Musique en région

8h53 : La chronique de Roselyne Bachelot