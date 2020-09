Jérôme Bel, Singing Trees, Claire Gibault, Gil Evans

Au programme aujourd'hui !

7h45 : Musique et croissant

Le choix musical de Claire Gibault, directrice artistique et musicale du Paris Mozart Orchestra et codirectrice avec Laurent Bayle de la 1ère édition de "La Maestra". Plus d'infos ici.

7h55 : Jeu concours

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner des places pour le concert du 17 septembre à 20h avec la mezzo-soprano Juliette de Banes Gardonne dans dans le cadre du festival de musique à Maguelone.

8h : Battements de chœur par Marc Olivier Dupin

8h15 : Le reportage de Sofia Anastasio

8h30 : L'invité

8h50 : La chronique de Christophe Chassol