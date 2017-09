Jérémie Rhorer, chef d'orchestre

► 7h20 : La nouveauté discographique de la semaine

, © Erato

► 7h30 : Le Tour de France des régions, à Bordeaux avec Séverine Garnier, fondatrice du blog "classique mais pas has been".La situation de l'orgue dans le Sud Ouest de la France à l'occasion du festival Toulouse les orgues et du cycle des Maîtres de l'orgue à la cathédrale de Bordeaux.

► 7h40 : La chronique de Thierry Hilleriteau en partenariat avec « La Vie »

►7h50 : Le jeu du week-end, par Lucie Pierron

A gagner ce matin, un exemplaire du premier enregistrement du quatuor Les Dissonances paru le 8 septembre dernier.

► 7h57 : le chiffre de la semaine par Antoine Pecqueur

► 8h00 : L’invité du jour

► 8h35 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

♫ Programmation musicale

♫ Félix Mendelssohn

Quatuor en la mineur op. 13 (4. Presto)

Quatuor Arod

♫ César Franck

Prélude, choral et fugue (3. Fugue)

Benjamin Grosvenor, piano

♫ Giacomo Meyerbeer

Le Pardon de Ploërmel (air de Dinorah « Ombre légère »)

Diana Damrau, soprano

Orchestre de l’Opéra de Lyon

Direction : Emmanuel Vuillaume

♫ William Byrd

My Lady Nevell's Ground

Jean-Luc Ho, orgue (orgue Quentin Blumenroeder (2012), abbaye de Saint-Amant-de-Boixe (Charente).

♫ Georg Friedrich Händel

Tolomeo HWV. 25 (aria "Stille amare, gia vi sento")

Philippe Jaroussky, contre ténor

Ensemble Artaserse

♫ Franz Schubert

Quatuor à cordes n°14 en ré min D 810 « La jeune fille et la mort » (2. Andante con moto).

Quatuor Les Dissonances

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni (Acte II, sc. 15, « Don Giovanni, a cenar teco »).

Steven Humes (Commendatore), Jean-Sébastien Bou (Don Giovanni), Robert Gleadow (Leporello)

Le Cercle de l’Harmonie

Direction : Jérémie Rhorer

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni (Acte I, sc. 9, duettino « Là ci darem la mano »)

Jean-Sébastien Bou (Don Giovanni), Anna Grevelius (Zerlina)

Le Cercle de l’Harmonie

Direction : Jérémie Rhorer

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano n°25 en Ut Majeur K 503 (3. Allegretto)

Francesco Piemontesi, piano

Orchestre de chambre d’Ecosse

Direction : Andrew Manze

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni (Acte II, sc. 8, « Ferma briccona »)

Anna Grevelius (Zerlina), Marc Scoffoni (Masetto), Julie Boulianne (Donna Elvira), Julien Behr (Don Ottavio), Myrto Papatanasiu (Donna Anna), Robert Gleadow (Leporello)

Le Cercle de l’Harmonie

Direction : Jérémie Rhorer

♫ Franz Schubert

Impromptu pour piano en mi bémol Majeur op. 90 n°2 D 899 n°2

Paul Badura Skoda, piano.

♫ Johnny Alf

Céu e mar

Lalo Schifrin, piano et son jazzband.