Ivan Ilic, pianiste

► 7h20 : La nouveauté discographique de la semaine.

► 7h30 : Le Tour de France des régions

Concert à l’Arsenal de Metz, vendredi 10 novembre à 20h avec le contre-ténor Damien Guillon et le Concert lorrain. Au programme, des cantates et concertos de Bach et Vivaldi.

► 7h40 : La chronique de Thierry Hilleriteau en partenariat avec « La Vie »

►7h50 : Le jeu du week-end, par Lucie Pierron

A gagner ce matin des invitations pour l'exposition « Musiques ! échos de l'antiquité » au musée du Louvre Lens, à voir jusqu'au 15 janvier 2018.

► 7h57 : le chiffre de la semaine par Antoine Pecqueur

► 8h00 : L’invité du jour

► 8h35 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

♫ Programmation musicale

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour hautbois en Ut majeur K. 314 (1. Allegro aperto)

Michel Piguet, hautbois,

Academy of Ancient Music

Direction : Christopher Hogwood

♫ César Franck

Symphonie en ré mineur (3. Allegro non troppo)

Orchestre de Paris

Direction : Daniel Barenboim

♫ Orlando Gibbons

Go from my Window.

L’Achéron

Direction et violon : François Joubert-Caillet

♫ Fabian Andre & Wilbur Schwandt (arr. Jim Clements)

Dream a little dream of me

Ensemble Voces 8

♫ Antonio Vivaldi

Psaume 126 : Nisi Dominus RV 608 (1. Nisi Dominus)

Le Banquet Céleste

Damien Guillon, contre-ténor et direction.

Gabriel Fauré

Trio en ré mineur op 120 (1. Allegro ma non troppo)

Trio Wanderer.

♫ Johannes Brahms

Warum ist das Licht gegeben op. 74 n°1 (extrait)

Chœur du Clare College de Cambridge

Direction : Graham Ross

♫ Pablo de Sarasate

Fantaisie de concert sur Carmen op. 25 d'après Bizet (5. Chanson bohème)

Patrice Fontanarosa, violon

Orchestre national de Lyon

Direction : Emmanuel Krivine

♫ Anonyme

Hymne hourrite n°6 (ca 1400 av. JC)

Michael Levy, lyre.

Antoine Reicha

Practische Beispiele (2. Harmonie)

Ivan Ilic, piano.

Antoine Reicha

Grande Sonate en Ut majeur (3. Finale capriccio)

Ivan Ilic, piano.

Foy Vance

Bangor town (album, The wild swan)

Foy Vance, voix et piano

Antoine Reicha

Etudes dans le genre fugué pour le piano-forte [...] à l’usage des jeunes compositeurs (1. Etude n°1 op. 97)

Ivan Ilic, piano.

♫ Anonyme

Liturgie des fidèles (section I)

Popes du monastère de Putna.

♫ Anton Dvorak

Symphonie n°3 en Mi bémol Majeur op. 10 (3. Finale)

Orchestre philharmonique tchèque

Direction : Jiri Belohlavek

♫ John Williams

Star Wars (générique)

Orchestre symphonique de Londres

Direction : John Williams