François Delagoutte, Parsifal, Christophe Chassol, A Coeur Joie

Au programme aujourd’hui :

7h50 : Le livre disque jeunesse du jour

7h53 : Jeu musical

Nous vous proposons aujourd’hui de gagner des places pour l'exposition à Moulins "Couturiers de la danse" du 30 novembre 2019 au 3 mai 2020. Pour participer au jeu, cliquez ici !

à réécouter événement [EXPOSITION] Couturiers de la danse au CNCS de Moulins du 30 novembre 2019 au 3 mai 2020

8h : La chronique de Christophe Chassol

8h15 : Pratiques amateurs et chant choral

à réécouter émission Pratiques amateurs et chant choral La mobilisation des conservatoires contre la réforme des retraites

8h25 : Battements de chœur par Marc-Olivier Dupin

à réécouter émission Battements de chœur A Coeur Joie

8h35 : Musique en région

à réécouter émission Musique en régions François Delagoutte, directeur de la Cité de la Voix à Vézelay

8h50 : La chronique de Roselyne Bachelot

à réécouter émission La chronique de Roselyne Bachelot Parsifal de Richard Wagner

A noter dans vos agendas

France Musique Académie !

Jeudi 12 mars 2020 à 20h au studio 104

Parrainée par la soprano Sabine Devieilhe, France Musique inaugure une soirée placée sous le signe de la transmission, des jeunes musiciens, du perfectionnement, des pratiques amateurs, de la relation maître-élèves et des publics auxquels ces musiciens de tous âges s'adressent.

Soirée gratuite.Réservations ici !

Avec la participation de Lorraine Campet & Lucas Henri, contrebasses (Orchestre Philharmonique de Radio France), Sébastien Daucé, direction & les chanteurs et musiciens de Royaumont (Centre international pour les artistes de la musique et de la danse), Lea Desandre, mezzo-soprano, lauréate de la 7ème édition du Jardin des Voix, Farrah El Dibany, mezzo-soprano, ancienne élève de l’Académie de l’Opéra national de Paris, Thibaut Garcia & Antoine Morinière, guitares, Jordan Gudefin, direction & leschoristes du COGE (Chœurs et orchestres d'étudiants et de jeunes actifs à Paris), Geneviève Laurenceau, violon & les élèves de l’Académie musicale Philippe Jaroussky, La Maîtrise de Radio France, dirigée par Morgan Jourdain, Jérôme Pernoo, violoncelle & les musiciens du Centre de musique de chambre de Paris, Quintette de jazz du CRR 93 (Conservatoire à rayonnement régional Aubervilliers - La Courneuve), Valentin Tournet, direction & La Chapelle Harmonique, et aussi avec des élèves du Conservatoire à rayonnement régional de Paris...