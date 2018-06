Christophe Rousset, chef d'orchestre, invité de Clément Rochefort

► 7h20 : La nouveauté discographique de la semaine

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec Luc Hernandez, rédacteur en chef d’Exit, le magazine des sorties culturelles de Lyon et sa région.

Don Giovanni contre Don Giovanni ou le match entre le Don Giovanni signé David Bösch à l'Opéra de Genève et le Don Giovanni signé David Marton, à l'Opéra de Lyon.

► 7h40 : La chronique de Thierry Hilleriteau en partenariat avec « La Vie »

►7h50 : Le jeu du week-end, par Lucie Pierron

Nous proposons ce matin de gagner un exemplaire du disque "Perpetual night" avec Lucile Richardot, l'Ensemble Correspondances et Sébastien Daucé, paru le 27 avril chez Harmonia Mundi.



► 7h57 : Le chiffre de la semaine par Antoine Pecqueur

► 8h00 : L’invité du jour

► 8h35 : La chronique « Vinyle classique » d’Anne Voisin

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 215 « Preise dein glücke, gesegnetes sachsen » (chœur) Gächinger Kantorei,

Bach Collegium de Stuttgart

Direction : Helmuth Rilling, dir.

Bedrich Smetana

La Fiancée vendue (ouverture) Orchestre symphonique de la BBC

Direction : Jiri Belohlavek

Félix Mendelssohn

Quatre pièces pour quatuor à cordes op. 81 (2. Scherzo) Quatuor Morphing.

Orazio Benevolo

Missa Si Deus pro nobis (Gloria). Le Concert Spirituel

Direction : Hervé Niquet.

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni (Acte II, sc. 12, air de Donna Anna « Non mi dir bell'idol moi ») Myrto Papatanasiu (Donna Anna),

Direction : Teodor Currentzis

Johann Hermann Schein

Les Fontaines d’Israël (Die mit Tränen säen) La Tempête

Direction : Simon-Pierre Bestion.

John HiltonRise, princely shepherd (album « Perpetual Night »)

Lucile Richardot, mezzo-soprano,

Ensemble Correspondances

Direction : Sébastien Daucé

Charles Gounod

Faust (Acte III, air des bijoux « Ah! je ris de me voir si belle en ce miroir ») Cheryl Studer (Marguerite),

Orchestre du Capitole de Toulouse

Direciton : Michel Plasson

Leonardo Leo

Salve Regina (Ad te clamamus) Sandrine Piau,

Les Talens lyriques,

Direction : Christophe Rousset

Etienne Nicolas Méhul

Ariodant (Acte II, sc. 6, air d’Ariodant « Mais que dis-je) Véronique Gens, soprano, Les Talens Lyriques,

Direction : Christophe Rousset

François Couperin

Deuxième suite en La Majeur pour basse de viole et basse continue (2. Fuguette) Atsushi Sakaï, viole de gambe,

Christophe Rousset, clavecin.

George Crumb

Ancient voices of children (Dances of the ancient earth) Jan de Gaetani, mezzo soprano,

Michael Dash, (enfant) soprano.

Ensemble de chambre Contemporain

Direction : Arthur Weisberg

Franz Schubert

Octuor D 803 pour clarinette, cor, basson, 2 violons, alto, violoncelle & contrebasse (6e mouvement).

Lorenzo Coppola, clarinette,

Teunis van der Zwart, cor,

Javier Zafra, basson,

Isabelle Faust & Anne Katharina Schreiber, violons,

Danusha Waskiewicz, alto,

Kristin von der Goltz, violoncelle,

James Munro, contrebasse.

Albert Roussel

Le Festin de l’araignéeop. 17 (extraits).

Orchestre national royal d’Ecosse

Direction : Stéphane Denève