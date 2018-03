Christian Lauba, compositeur et chef d'orchestre et Tanguy Laviale, chef étoilé, invités de Clément Rochefort.

► 7h20 : La nouveauté discographique de la semaine

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec Séverine Garnier, journaliste fondatrice du blog "Classique mais pas has been".

"Concert/dégustation" sur Bordeaux et sa région.

► 7h40 :La chronique de Thierry Hilleriteau en partenariat avec « La Vie »

►7h50 : Le jeu du week-end, par Lucie Pierron

► 7h57 :Le chiffre de la semaine par Antoine Pecqueur.

► 8h00 :L’invité du jour

► 8h35 :La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

► 8h50 :Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

Programmation musicale

Félix Boyer (auto-attribué)

Boire un petit coup.

Les Quatre Barbus, André Popp & son orchestre.

Marc-Antoine Charpentier

Compère Grégoire / Fanchon, gentille Fanchon / Beaux petits yeux d’écarlate / Suite en ré mineur, H.545 (Passacaille). Cassandre Berthon, Valérie Gabail, Robert Getchell, Jean-François Novelli, Jean-Baptiste Dumora

Ensemble Amarillis

Direction : Héloïse Gaillard

Jerry Goldsmith

Lancelot (Camelot lives)

Direction : Jerry Goldsmith

Claude Debussy

L’Île joyeuse

Nelson Goerner, piano.

Wolfgang Amadeus Mozart

L'enlèvement au sérail (Acte II, duo Pedrillo/Osmin « Vivat Bacchus »).

Friedrich Lenz, ténor, Kurt Boehme, basse,

Orchestre de l’Opéra d’Etat de Bavière

Direction : Eugen Jochum

Isaac Albéniz

Iberia (Cahier III : Lavapiés)

Fanny Azzuro, piano.

Ernest John Moeran

Chants du Printemps (Love is a sickness)

Chœur Londinum Voices

Billy Joel

Just the way you are.

Biréli Lagrène & Hono Winterstein, guitares,

Franck Wolf, saxophone,

Diego Imbert, contrebasse,

André Ceccarelli, batterie.

Claude Debussy

Trio pour piano, violon et violoncelle (4. Finale)

Renaud Capuçon, violon,

Edgar Moreau, violoncelle,

Bertrand Chamayou, piano.

Christian Lauba

New York Concerto (1. China Town).

Richard Ducros, saxophone,

Henri Demarquette, violoncelle,

Jonas Vitaud, piano,

Orchestre symphonique de Mulhouse

Direction : Daniel Klajner

Christian LaubaJust a song

Richard Ducros, saxophone,

Tristan Pfaff, piano.

Ambroise Thomas

Mignon (Acte I, air de Mignon « Connais-tu le pays »). Gaëlle Arquez, mezzo-soprano, Orchestre National Bordeaux-Aquitaine

Direction : Paul Daniel.

Christian Lauba

Mist, poème improvisé pour synthétiseur.

Christian Lauba, synthétiseur

François Colin de Blamont

Quel plaisir de boire du vin. Jacques Herbillon, baryton,

Jean-Louis Petit, clavecin.

Piotr Ilitch Tchaïkovski

La Dame de Pique (Acte III, chœur des convives, des joueurs & Air de Tomsky). Sergei Leiferkus (Tomsky),

Chœur du Festival de Tanglewood,

Orchestre symphonique de Boston,

Direction : Seiji Ozawa.

Alexandre Tansman

Suite-divertissement (3. Scherzino polka) Beata Bilinska, piano

Quatuor de Silésie.

Jean-Baptiste Barrière

Sonate n° 2 en fa dièse mineur pour violoncelle et basse continue.

Bruno Cocset, violoncelle,

Les Basses Réunies.