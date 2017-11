Camille Thomas, violoncelle

► 7h20 : La nouveauté discographique de la semaine.

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec Jean Marie Duhamel.

L'exposition Jean-François Millet au Palais des Beaux Arts de Lille, à voir jusqu’au 21 janvier 2018.

► 7h40 : La chronique de Thierry Hilleriteau en partenariat avec « La Vie »

►7h50 : Le jeu du week-end, par Lucie Pierron.

A gagner ce matin un exemplaire du disque de Philippe Geiss and Guests paru le 12 septembre dernier chez NoMadMusic.

► 7h57 : le chiffre de la semaine par Antoine Pecqueur

► 8h00 : L’invité du jour

► 8h35 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

♫ Programmation musicale

♫ William Russo

Trois pièces op. 50 (III).

Orchestre symphonique de San Francisco

Siegel-Schwall Band (Jimmy Schwall, guitare, Al Radford, basse et Shelly Plotkin, batterie)

Direction : Seiji Ozawa

♫ Heinrich Ignaz Franz Biber

Les Sonates du Rosaire (Les Cinq Mystères Glorieux, Sonate XIV « L’Assomption de la Vierge », Aria)

Hélène Schmitt, violon

François Guerrier, claviorganum

Massimo Moscardo, archiluth

Jan Krigovsky, violone.

♫ Johannes Brahms

Volkskinderlieder (Ladybug)

Bejun Mehta, soprano

Carol Rosenberger, piano.

♫ Georg Philipp Telemann

Nouveaux quatuor parisien (Quatuor n° 4 en Si mineur, TWV 43 :h2, Préslude)

Quatuor Nevermind.

♫ Reynaldo Hahn (trans. Roland Pidoux)

Venezia (4. La biondina in gondoleta)

Roland Pidoux, Pierre Cordier, Renaud Guieu, Antoine Lederlin, Matthieu Lejeune et Christophe Morin, violoncelles.

♫ Jules Massenet

Scènes pittoresques (3. Angélus)

Orchestre sympmhonique de la ville de Birmingham

Direction : Louis Frémaux

♫ Anonyme

Le Concert royal de la nuit (ouverture)

Ensemble Correspondances

Direction : Sébastien Daucé

♫ Claude Debussy

Ariettes oubliées (Chevaux de bois)

Nathalie Stutzmann, alto

Catherine Collard, piano.

♫ Frédéric Chopin

Berceuse op.57

Philippe Geiss, saxophone

Marija Aupy, piano

♫ Camille Saint-Saëns

Concerto pour violoncelle et orchestre n°1 en La mineur op. 33 (1. Allegro non troppo)

Camille Thomas, violoncelle

Orchestre national de Lille

Direction : Alexandre Bloch

♫ Jacques Offenbach

Introduction, Prière & Boléro pour violoncelle et orchestre op. 22 (1. Introduction, Prière)

Camille Thomas, violoncelle

Orchestre national de Lille

Direction : Alexandre Bloch

♫ Félix Mendelssohn

Octuor à cordes en mi bémol Majeur op 20 (3. Scherzo)

Christian Tetzlaff, Isabelle Faust, Lisa Batiashvili et Antje Weithaas, violons

Rachel Roberts et Ori Kam, altos

Quirine Viersen et Tanja Tetzlaff, violoncelle.

♫ Jacques Offenbach (arr. Alessandro Bares)

La Vie parisienne (Acte I, air « Je suis brésilien »)

Rolando Villazon, ténor

Camille Thomas, violoncelle

Orchestre national de Lille

Direction : Alexandre Bloch.

♫ Emile Robert Blanchet

Tocsin op.28

Harry Datyner, piano.

♫ Richard Strauss

Le chevalier à la rose, Suite TrV 227d (3. Ist ein Traum et 4. Valse du Baron)

Orchestre philharmonique de Vienne

Direction : Christian Thielemann

♫ Marin Marais

Suite n° 1 en Ut majeur (chaconne)

Ricercar Consort

Direction : Philippe Pierlot.