Benoit Haller, ténor et chef d'orchestre de La Chapelle Rhénane, invité de Clément Rochefort.

► 7h20 : La nouveauté discographique de la semaine

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec Jean-Marie Duhamel

1) Le spectacle de sortie de la 5ème promotion de l'Ecole du Nord (rattachée au CDN) : Le pays lointain, d'après Jean-Luc Lagarce (19-23 juin à Lille), spectacle invité dans le In d'Avignon du 20 au 23 juillet.

2) Le dernier concert de saison à l'O.N.L. : Mass de Leonard Bernstein, Alexandre Bloch, 200 interprètes, les 29-30 juin à Lille.

► 7h40 : La chronique de Thierry Hilleriteau en partenariat avec « La Vie »

►7h50 : Le jeu du week-end, par Lucie Pierron

A gagner ce matin un exemplaire du dernier disque de l’Orchestre National d’Ile-de-France dirigé par Enrique Mazzola (Milhaud / Stravinsky).

► 7h57 : Le chiffre de la semaine par Antoine Pecqueur

► 8h00 : L’invité du jour

► 8h35 : La chronique « Vinyle classique», par Anne Voisin.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

Programmation musicale

Henry Charles Litolff

Scherzo du Concerto symphonique n° 4.

Yuja Wang, piano.

Orchestre symphonique de San Francisco

Direction : Michael Tilson Thomas.

Camille Saint-Saëns

Toccata d’après le final du 5e Concerto op. 111 n° 6.

Marie-Ange Nguci, piano.

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n°6 en Si bémol Majeur op. 18 n°6 (Scherzo - Trio).

Quatuor Artémis.

Johannes Brahms

2e Sextuor à cordes en sol majeur op. 36 (4. Poco allegro).

Pierre Fouchenneret et Shuichi Okada, violon,

Lise Berthaud et Adrien Boisseau, alto,

François Salque et Yan Levionnois, violoncelle.

Leonard Bernstein

Mass (Gloria, Gospel-sermon « God said »).

Myrto Papatanasiu (Donna Anna),

Street Chorus Cast,

Orchestre de Philadelphie,

Direction : Yannick Nézet-Séguin

Jean-Sébastien Bach

Prélude de la Suite n°1 pour violoncelle seul.

Thomas Dunford, archiluth.

Arat Kilo

Toulo (album « Visions of Selam »)

Mamani Keita et Mike Ladd, voix,

Arat Kilo.

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Jean (chœur d’ouverture « Herr, unser herrscher »).

La Chapelle Rhénane

Direction : Benoit Haller.

Samuel Capricornus

Lieder von dem Leyden und Tode Jesu (O Wunderlieb, O Liebesmacht).

La Chapelle Rhénane

Direction : Benoit Haller

Robert Schumann

Scènes du Faust de Goethe (Partie 2, air du Docteur Marianus « Hier ist die Aussicht frei »).

Bryn Terfel (Marianus),

Orchestre philharmonique de Berlin

Direction : Claudio Abbado

Jean Sébastien Bach

Passion selon Saint-Jean (Air & chœur « Eilt, ihr angefochtnen seelen »).

La Chapelle Rhénane

Direction : Benoit Haller

Domenico Scarlatti

Sonate en Ut Majeur K 159.

Yvette Horner, accordéon.

Leonard Bernstein

West side story (pot-pourri).

Boston Pops Orchestra

Direction : John Williams.