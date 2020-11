Success Story : Lalande, le grand maître (5/6)

Le petit enfant de chœur qui charmait les curieux à Saint Germain l’Auxerrois va connaître une ascension fulgurante et devenir l’un des grands noms du baroque français. Un épisode qui raconte le parcours de Michel-Richard de Lalande, sa personnalité et la modernité de sa musique.

Michel-Richard de Lalande est rapidement devenu le maître incontesté du genre emblématique du grand motet. Après avoir servi le roi de France pendant plus 40 ans, Michel-Richard de Lalande a, selon son premier biographe, Alexandre Tannevot, « fait pour les autels – comprendre, les églises –, ce que Lully a fait pour le théâtre » : autant dire, des œuvres géniales !

Un enfant de chœur à la voix remarquable

Né en 1657 à Paris, le petit Lalande est placé dans l’une des plus fameuses maîtrise de la capitale, celle de Saint-Germain-L’auxerrois.

Ainsi, le jeune Lalande, tout comme son co-disciple le petit Marin Marais, régale de sa belle voix les fidèles et les curieux.

Lalande aime le violon par-dessus tout, et veut intégrer l’orchestre de l’Opéra : l’Académie royale de musique. Il doit prouver son talent et passe une audition devant son directeur, Lully, qui règne alors en maître sur la musique à Paris et à la cour, et triomphe avec ses premières tragédies en musique : Cadmus & Hermione, Alceste, Thésée, Atys….

Le choix des claviers

Lalande n’est pas retenu, mais il se rabat sur les claviers : l’orgue et le clavecin.

Lalande se présente pour le poste, très convoité, d’organiste du roi. Lully est, cette fois, frappé par ses grandes capacités, mais Louis XIV, quoique qu’impressionné par son talent, le trouve trop jeune. Lalande se console donc en occupant plusieurs tribunes parisiennes et en donnant des leçons de clavecin à Versailles, notamment aux deux filles que Louis XIV a eu avec Madame de Montespan, Mesdemoiselles de Nantes et de Blois.

L'ascension

Voilà notre musicien introduit à la cour, qu’il ne quittera plus. Lors du concours de recrutement des quatre nouveaux sous-maître de la Chapelle, le roi le jeune musicien, qui obtient le quartier d’octobre. Les motets de Lalande rencontrent un tel succès – le roi et la cour en raffolent – que le musicien concentre bientôt entre ses mains les principaux postes de la Musique du roi, dont le plus influent, celui de Surintendant de la musique de la Chambre. Et il n’a que 32 ans...

Extraits musicaux

Ecriture et voix : Suzanne Gervais

Conseil scientifique : Thomas Leconte

